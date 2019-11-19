Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41589

19 ноября 2019, 17:33



В Норильске открылся V фестиваль культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом.

На торжественном построении во Дворце спорта «Арктика» участников напутствовали глава города Норильска Ринат Ахметчин и начальник отдела МВД по г. Норильску Геннадий Маслов, которые пожелали силовикам удачи и честных побед. В празднике открытия приняли участие и юнармейцы: с показательными выступления по карате на манеж вышли воспитанники тренера Алексея Нуркенова из спортивной школы единоборств. В первый, спортивный, день участники фестиваля соревновались в стрельбе из боевого оружия, в гиревом спорте, эстафете с препятствиями, в подтягивании на перекладине и перетягивании каната. Завершились состязания шахматным турниром на стадионе «Заполярник». Среди самых сильных – команды Росгвардии, военного гарнизона, ИК-15. Заместитель начальника ИК-15 ГУФСИН по Красноярскому краю подполковник Андрей Хохлов поделился с «Заполярной Правдой»: - В этом году как никогда много участников. А ведь когда-то начинали скромно – с творческого конкурса и нескольких спортивных видов для работников ГУФСИН. Всё больше фестиваль интересует женщин, которые трудятся в уголовной инспекции, судебными приставами, в городском суде, поэтому для них добавили такие виды, в которых и они могли бы принимать участие. К слову, начали соревнования именно с женской эстафеты. Фестиваль продолжится 21 ноября в ГЦК, где пройдёт конкурс самодеятельности «Как в кино!»: каждая из команд покажет свои творческие способности в разных жанрах – от КВН до балета. А 22 ноября в ГЦК пройдёт традиционный кулинарный конкурс «Вам и не снилось!», после которого подведут окончательные итоги фестиваля. Победителей будут чествовать на большой сцене. - Уверен, что на нашем фестивале, где так много болельщиков, всем будет очень интересно и жарко. Я сам с удовольствием работаю в оргкомитете, который в этом году возглавила заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Мы рады, что администрация города впервые взяла фестиваль под своё крыло, а «Норникель» стал замечательным спонсором, - подвёл итог беседе Андрей Хохлов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:167 Это традиционный смотр, демонстрирующий не только спортивное, профессиональное мастерство современных силовиков, но и их творческие способности и таланты. Основная его цель – это сплочение коллективов ведомств, укрепление боевого духа сотрудников. В этом году фестиваль с самого начала бьёт рекорды. В нём принимает участие уже около 300 человек из 14 команд, среди которых впервые – из налоговой службы и департамента безопасности Заполярного филиала «Норникеля».На торжественном построении во Дворце спорта «Арктика» участников напутствовали глава города Норильска Ринат Ахметчин и начальник отдела МВД по г. Норильску Геннадий Маслов, которые пожелали силовикам удачи и честных побед.В празднике открытия приняли участие и юнармейцы: споказательными выступления по карате на манеж вышли воспитанники тренера Алексея Нуркенова из спортивной школы единоборств.В первый, спортивный, день участники фестиваля соревновались в стрельбе из боевого оружия, в гиревом спорте, эстафете с препятствиями, в подтягивании на перекладине и перетягивании каната. Завершились состязания шахматным турниром на стадионе «Заполярник». Среди самых сильных – команды Росгвардии, военного гарнизона, ИК-15.Заместитель начальника ИК-15 ГУФСИН по Красноярскому краю подполковник Андрей Хохлов поделился с «Заполярной Правдой»:- В этом году как никогда много участников. А ведь когда-то начинали скромно – с творческого конкурса и нескольких спортивных видов для работников ГУФСИН. Всё больше фестиваль интересует женщин, которые трудятся в уголовной инспекции, судебными приставами, в городском суде, поэтому для них добавили такие виды, в которых и они могли бы принимать участие. К слову, начали соревнования именно с женской эстафеты.Фестиваль продолжится 21 ноября в ГЦК, где пройдёт конкурс самодеятельности «Как в кино!»: каждая из команд покажет свои творческие способности в разных жанрах – от КВН до балета. А 22 ноября в ГЦК пройдёт традиционный кулинарный конкурс «Вам и не снилось!», после которого подведут окончательные итоги фестиваля. Победителей будут чествовать на большой сцене.- Уверен, что на нашем фестивале, где так много болельщиков, всем будет очень интересно и жарко. Я сам с удовольствием работаю в оргкомитете, который в этом году возглавила заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Мы рады, что администрация города впервые взяла фестиваль под своё крыло, а «Норникель» стал замечательным спонсором, - подвёл итог беседе Андрей Хохлов.Фото Ирины Яринской