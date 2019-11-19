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19 ноября 2019, 17:39

Наркотиков в Норильске стало меньше, на смену им пришёл снюс.


Снюс - бездымный табачный продукт, который, строго говоря, к наркотикам не относится, но представляет угрозу для здоровья. Об этом рассказали на пресс-конференции Владимир Аршалуйсян, врио начальника ОМВД по городу Норильску, и Елена Балашова, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних и отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску. Ситуация с наркотиками в Норильске и в целом по краю остаётся сложной, но не критичной. Тем не менее сложившаяся обстановка тревожит как профилактические, так и надзорные службы. Так, недавно представители норильской антинаркотической комиссии побывали на выездном заседании в крае, на котором с губернатором края Александром Уссом были затронуты вопросы распространения наркотиков на территории.
- За последние пять лет наблюдается положительная динамика в снижении как наркозависимого населения, так и незаконного оборота наркотиков на территории, - пояснил Аршалуйсян. – В сравнении с 2018 годом количество употребляющих зелье снизилось на 300 человек и сегодня составляет около 600 потребителей психоактивных веществ. В основном это потребители синтетических наркотиков, которые употребляют путём курения. Речь идёт о молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет. Опасность «синтетики» в том, что она действует разрушительнее, чем другие виды наркотиков на интеллект, психику и в целом на центральную нервную систему.
Добавлю, что с каждым годом приобрести наркотики в Норильске становится сложнее. Связано это с обособленностью территории. На Север они могут попасть в основном только с помощью транспортных компаний, в виде почтовых отправлений. Так, в прошлом году в почтовой посылке была обнаружена крупная партия, порядка двух килограммов, синтетического наркотика. Задерживались и более мелкие партии, порядка одного килограмма. Самая маленькая партия, всего четыре грамма, синтетического средства была изъята неделю назад. Её на территорию также пересылали почтовым отправлением. Особенно много посылок в последнее время приходит из Китая.
Елена Балашова, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних и отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску, говоря о вреде снюса, объясняет, что это бездымный продукт, который применяется как жевательный табак. В состав входит никотин, вода, соль или сахар, канцерогенные вещества. В порции снюса содержится в пять раз больше никотина, чем в сигарете. Он не является наркотическим веществом, но из-за большого содержания никотина, а также ряда вспомогательных веществ его действие крайне губительно для подростков. Снюс приводит к замедлению и остановке роста ребёнка; к ухудшению концентрации внимания и памяти; губительно сказывается на интеллектуальном развитии; вызывает раздражительность и агрессивность; ослабление иммунитета; увеличивает риск развития онкологических заболеваний полости рта, желудка и поджелудочной железы. Употребление снюса почти в 100% случаев приводит к появлению неопухолевых поражений слизистой рта и повышает вероятность развития рака щёк, дёсен и внутренней поверхности губ в 40 раз.
- Появление этого продукта в свободной продаже и покупка его детьми говорит о несоблюдении правил продажи табачных изделий, – говорит Елена Балашова. – Административный кодекс запрещает продажу табачных изделий несовершеннолетним. Существуют штрафы за это правонарушение. Также у нас действует штраф и за вовлечение в табакокурение несовершеннолетних. Ответственность за это правонарушение наступает с 16 лет. Мы выявили два факта появления снюса в школах. В первом случае педагоги заметили табак у школьников, а во втором подростка «поймали» на пробе и ему пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Главная проблема в том, что подростки не воспринимают всерьёз вред от употребления снюсов и часто пробуют его из интереса, а родители не всегда обращают внимание на какие-то изменения в поведении подростка.
Проблема увлечения подростков снюсом усугубляется ещё и тем, что нынешние кумиры молодёжи активно пропагандируют его потребление в соцсетях, говоря об этой привычке как о безвредной. Между тем, зависимость от снюса развивается быстрее, чем от обычных сигарет и тяжелее поддаётся терапии.
Фото Владимира Макушкина
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