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19 ноября 2019, 17:39



Водительское удостоверение – через Госуслуги. Госавтоинспекторы рассказали курсантам автошколы о преимуществах этого портала.

И. о. заместителя начальника отдела ГИБДД Норильска Андрей Пирогов объяснил слушателям, что сейчас получить водительское удостоверение можно с минимальными затратами времени, воспользовавшись электронной записью на портале госуслуг. Там же можно ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо предоставить в Госавтоинспекцию. По словам Андрея Пирогова, с помощью сайта госуслуг человек экономит время и деньги – портал даёт возможность получить 30% скидку. К примеру, водительское удостоверение при оплате пошлины онлайн через Госуслуги обойдётся на 600 рублей дешевле, при этом не придётся пользоваться услугам третьих лиц, особенно за вознаграждение. В конце встречи представитель Госавтоинспекции ответил на вопросы курсантов автошколы, а также раздал будущим водителям подготовленные памятки с инструкцией по регистрации на сайте госуслуг.

Просмотров:131 Встреча дорожных полицейских и будущих водителей прошла в Норильском центре безопасности движения. В ходе неё сотрудники ГИБДД рассказали курсантам автошколы о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде. Информация важна и актуальна, так как после успешного завершения обучения в автошколе и сдачи экзаменов будущим водителям предстоит обращаться в ГИБДД за получением водительского удостоверения.И. о. заместителя начальника отдела ГИБДД Норильска Андрей Пирогов объяснил слушателям, что сейчас получить водительское удостоверение можно с минимальными затратами времени, воспользовавшись электронной записью на портале госуслуг. Там же можно ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо предоставить в Госавтоинспекцию.По словам Андрея Пирогова, с помощью сайта госуслуг человек экономит время и деньги – портал даёт возможность получить 30% скидку. К примеру, водительское удостоверение при оплате пошлины онлайн через Госуслуги обойдётся на 600 рублей дешевле, при этом не придётся пользоваться услугам третьих лиц, особенно за вознаграждение.В конце встречи представитель Госавтоинспекции ответил на вопросы курсантов автошколы, а также раздал будущим водителям подготовленные памятки с инструкцией по регистрации на сайте госуслуг.