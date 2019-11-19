|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:27 Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта считают, что новая остановка на въезде в Талнах безопаснее прежней.
17:54 «Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes.
17:39 Водительское удостоверение – через Госуслуги. Госавтоинспекторы рассказали курсантам автошколы о преимуществах этого портала.
17:39 Наркотиков в Норильске стало меньше, на смену им пришёл снюс.
17:33 В Норильске открылся V фестиваль культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом.
17:11 «Норникель» порадует детвору интересным и познавательным новогодним подарком.
16:44 Делегация из Страны восходящего солнца, основатели Ассоциации зимних городов мира, побывали Надеждинском металлургическом заводе.
16:00 Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.
15:10 Госуслуги в помощь. В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров.
15:09 Названа средняя зарплата жителя Красноярского края.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх