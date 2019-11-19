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19 ноября 2019, 17:54



«Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes.

Рейтинг основан на исследовании корпоративной жизни российских компаний и на опросе, организованном Superjob.ru по просьбе издания. Показателями, по которым оценивались компании, были: уровень зарплаты, условия труда, социальное обеспечение, обучение сотрудников, инвестиции в регион, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и благотворительность. В десятку лучших работодателей вошли: «Норникель», управляющий Владимир Потанин, число сотрудников — 75 тыс.; «Полюс» - Павел Грачёв, 18 тыс.; Газпромбанк - Андрей Акимов, 18 тыс.; «Яндекс» - Аркадий Волож, 9 тыс.; Polymetal - Виталий Несис, 11 тыс.; ВТБ - Андрей Костин, 59 тыс.; АЛРОСА - Сергей Иванов, 35 тыс.; Сбербанк - Герман Греф, 248 тыс.; «Газпром» - Алексей Миллер, 466 тыс.; НОВАТЭК - Леонид Михельсон, 139 тыс.

Просмотров:145 В «Норникеле», чья выручка в 2018 году составила 733,1 миллиарда рублей, работают более 75 тысяч сотрудников.Рейтинг основан на исследовании корпоративной жизни российских компаний и на опросе, организованном Superjob.ru по просьбе издания. Показателями, по которым оценивались компании, были: уровень зарплаты, условия труда, социальное обеспечение, обучение сотрудников, инвестиции в регион, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и благотворительность.В десятку лучших работодателей вошли:«Норникель», управляющий Владимир Потанин, число сотрудников — 75 тыс.; «Полюс» - Павел Грачёв, 18 тыс.; Газпромбанк - Андрей Акимов, 18 тыс.; «Яндекс» - Аркадий Волож, 9 тыс.; Polymetal - Виталий Несис, 11 тыс.; ВТБ - Андрей Костин, 59 тыс.; АЛРОСА - Сергей Иванов, 35 тыс.; Сбербанк - Герман Греф, 248 тыс.; «Газпром» - Алексей Миллер, 466 тыс.; НОВАТЭК - Леонид Михельсон, 139 тыс.