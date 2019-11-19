Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41593

19 ноября 2019, 18:27



Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта считают, что новая остановка на въезде в Талнах безопаснее прежней.

Перенести остановку пришлось потому, что прежнее место было небезопасным, подчеркнул начальник управления горхозяйства администрации Норильска Константин Купреенко. Этого же мнения придерживаются и представители муниципальных и коммерческих перевозчиков, которые напомнили о том, что была даже идея пропускать этот участок в ходе движения транспорта: - Если рассматривать вопрос с точки зрения безопасности, сейчас он решён правильно. На прежнем месте из-за обилия таксомоторов случались наезды и столкновения. Те же таксисты частенько, не глядя по сторонам, газуют, не обращая внимания на выходящих из автобуса людей. Мы много раз жаловались в ГИБДД, оттуда присылали наряд полиции. Пока он следил за обстановкой, ситуация была безупречной. Стоило полицейским уехать, всё возвращалось на круги своя. А в часы пик невозможно было подъехать к остановке, автобусы останавливались в три ряда, нарушая ПДД, - рассказал представитель маршрута 30К, выразив, по его словам, общее мнение всех коммерческих перевозчиков Талнаха. Представители НПОПАТ, со своей стороны, готовы были предоставить данные автобусных видеорегистраторов, подтверждавшие случаи многочисленных нарушений. Однако перенос остановки породил недовольство многих жителей. Для того чтобы рассмотреть альтернативные варианты решения проблемы, администрация города пригласила к сотрудничеству перевозчиков и ГИБДД. Встрече предшествовало выездное совещание специалистов. Перевозчики предложили установить на проблемном участке камеру видеофиксации, что могло бы позволить дистанционно штрафовать нарушителей. Возражения нашлись сразу же: - Проблема в том, что многие таксопарки толком не оформлены, авто арендованы, водителя, взявшего машину посуточно, найти сложно, - привели убедительные доводы «против» участники совещания. Ещё одно предложение высказал Дмитрий Ковалёв, начальник отдела безопасности дорожного движения НПОПАТ. По его словам, логичным будет оставить остановку на новом месте, но совместить остановки 22-го и 41-го маршрутов, сдвинув 26-й маршрут ближе к ним. - Люди будут проходить от торгового центра на 10-15 метров меньше, думаю, это вполне устроит пассажиров и не скажется на безопасности, - отметил он. Впрочем, возврат остановки на прежнее место в перспективе тоже возможен, но с одним условием: если будет обеспечена безопасность жителей при пользовании автобусами. Об этом Константин Купреенко сообщил, резюмируя озвученные предложения, которые будут прорабатываться для выбора оптимального: - При участии ГИБДД рассматривается вариант возврата остановки на прежнее место. В этом случае надо будет восстановить все снятые знаки. Сейчас администрация по поручению главы Норильска готовит письмо в ГИБДД, где мы изложим свои инициативы, и попросим подготовить встречные предложения. Но, если ГИБДД не сможет обеспечить безопасность пассажиров на старой остановке, будем рассматривать и обсуждать другие возможные варианты местоположения. Летом потребуется установить тёплый павильон - три «пилотных» объекта в городе уже есть, за зиму мы оценим, насколько они подходят для наших условий. Либо же придётся сдвинуть остановки ближе к торговому центру. Первые итоги комплексной работы станут известны в пятницу на совещании у главы Норильска, который продолжает лично контролировать ситуацию.

Просмотров:171 Наиболее удобный для жителей района вариант обсудили на совещании в управлении городского хозяйства.Перенести остановку пришлось потому, что прежнее место было небезопасным, подчеркнул начальник управления горхозяйства администрации Норильска Константин Купреенко. Этого же мнения придерживаются и представители муниципальных и коммерческих перевозчиков, которые напомнили о том, что была даже идея пропускать этот участок в ходе движения транспорта:- Если рассматривать вопрос с точки зрения безопасности, сейчас он решён правильно. На прежнем месте из-за обилия таксомоторов случались наезды и столкновения. Те же таксисты частенько, не глядя по сторонам, газуют, не обращая внимания на выходящих из автобуса людей. Мы много раз жаловались в ГИБДД, оттуда присылали наряд полиции. Пока он следил за обстановкой, ситуация была безупречной. Стоило полицейским уехать, всё возвращалось на круги своя. А в часы пик невозможно было подъехать к остановке, автобусы останавливались в три ряда, нарушая ПДД, - рассказал представитель маршрута 30К, выразив, по его словам, общее мнение всех коммерческих перевозчиков Талнаха. Представители НПОПАТ, со своей стороны, готовы были предоставить данные автобусных видеорегистраторов, подтверждавшие случаи многочисленных нарушений.Однако перенос остановки породил недовольство многих жителей. Для того чтобы рассмотреть альтернативные варианты решения проблемы, администрация города пригласила к сотрудничеству перевозчиков и ГИБДД. Встрече предшествовало выездное совещание специалистов.Перевозчики предложили установить на проблемном участке камеру видеофиксации, что могло бы позволить дистанционно штрафовать нарушителей. Возражения нашлись сразу же:- Проблема в том, что многие таксопарки толком не оформлены, авто арендованы, водителя, взявшего машину посуточно, найти сложно, - привели убедительные доводы «против» участники совещания.Ещё одно предложение высказал Дмитрий Ковалёв, начальник отдела безопасности дорожного движения НПОПАТ. По его словам, логичным будет оставить остановку на новом месте, но совместить остановки 22-го и 41-го маршрутов, сдвинув 26-й маршрут ближе к ним.- Люди будут проходить от торгового центра на 10-15 метров меньше, думаю, это вполне устроит пассажиров и не скажется на безопасности, - отметил он.Впрочем, возврат остановки на прежнее место в перспективе тоже возможен, но с одним условием: если будет обеспечена безопасность жителей при пользовании автобусами. Об этом Константин Купреенко сообщил, резюмируя озвученные предложения, которые будут прорабатываться для выбора оптимального:- При участии ГИБДД рассматривается вариант возврата остановки на прежнее место. В этом случае надо будет восстановить все снятые знаки. Сейчас администрация по поручению главы Норильска готовит письмо в ГИБДД, где мы изложим свои инициативы, и попросим подготовить встречные предложения. Но, если ГИБДД не сможет обеспечить безопасность пассажиров на старой остановке, будем рассматривать и обсуждать другие возможные варианты местоположения. Летом потребуется установить тёплый павильон - три «пилотных» объекта в городе уже есть, за зиму мы оценим, насколько они подходят для наших условий. Либо же придётся сдвинуть остановки ближе к торговому центру.Первые итоги комплексной работы станут известны в пятницу на совещании у главы Норильска, который продолжает лично контролировать ситуацию.