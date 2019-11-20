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20 ноября 2019, 12:41



Все лесопользователи Красноярского края теперь обязаны восстанавливать леса после вырубок.

Специалисты обсудили новые нормы размещения линейных объектов и вопросы проведения компенсационного лесовосстановления. После изменений Лесного кодекса РФ с 2019 года восстанавливать леса после вырубок обязаны все без исключения лесопользователи. В том числе и те, кто занимается геологоразведкой, разрабатывает месторождения, строит трубопроводы, автомобильные дороги, линии электропередач. Восстанавливать леса они обязаны в течение года на площади, равной вырубленной. Минлесхоз края формирует реестр лесных участков, где возможно лесовосстановление. Ознакомиться с ним может любой желающий на сайте ведомства. Там же можно получить информацию о посадочном материале – виде, наличии, стоимости, расположении лесных питомников на территории региона. «Красноярский край – один из немногих субъектов РФ, который полностью обеспечивает себя посадочным материалом. В 2019 году в регионе выращено 34 млн штук саженцев и сеянцев хвойных пород. До 2022 года лесовосстановление можно проводить путём высадки сеянцев и саженцев хвойных пород, а также посевом семян хвойных пород. Ответственность за наличие посадочного и посевного материала несут лица, использующие леса. Рекомендуем заранее приобретать семена, в том числе в лесничествах, которые их заготавливают», – подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков. Отметим, что в Красноярском крае более 70 процентов лесных участков переданы в аренду для строительства линейных объектов и разработки месторождений. По данным Минлесхоза края, в 2020 году компенсационное лесовосстановление необходимо провести на площади более 5 тысяч гектаров.

Просмотров:71 Сегодня в правительстве края рассмотрели вопросы лесопользования на лесных участках, переданных в аренду для геологоразведки, разработки месторождений, строительство и эксплуатацию линейных объектов. В мероприятии приняли участие представители министерства лесного хозяйства края, а также компаний – лесопользователей и проектных организаций.Специалисты обсудили новые нормы размещения линейных объектов и вопросы проведения компенсационного лесовосстановления. После изменений Лесного кодекса РФ с 2019 года восстанавливать леса после вырубок обязаны все без исключения лесопользователи. В том числе и те, кто занимается геологоразведкой, разрабатывает месторождения, строит трубопроводы, автомобильные дороги, линии электропередач. Восстанавливать леса они обязаны в течение года на площади, равной вырубленной.Минлесхоз края формирует реестр лесных участков, где возможно лесовосстановление. Ознакомиться с ним может любой желающий на сайте ведомства. Там же можно получить информацию о посадочном материале – виде, наличии, стоимости, расположении лесных питомников на территории региона.«Красноярский край – один из немногих субъектов РФ, который полностью обеспечивает себя посадочным материалом. В 2019 году в регионе выращено 34 млн штук саженцев и сеянцев хвойных пород. До 2022 года лесовосстановление можно проводить путём высадки сеянцев и саженцев хвойных пород, а также посевом семян хвойных пород. Ответственность за наличие посадочного и посевного материала несут лица, использующие леса. Рекомендуем заранее приобретать семена, в том числе в лесничествах, которые их заготавливают», – подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.Отметим, что в Красноярском крае более 70 процентов лесных участков переданы в аренду для строительства линейных объектов и разработки месторождений. По данным Минлесхоза края, в 2020 году компенсационное лесовосстановление необходимо провести на площади более 5 тысяч гектаров.