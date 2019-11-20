Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41596

20 ноября 2019, 12:43



В Роевом ручье медведица из Норильска поправилась до 180 килограммов.

В субботу красноярцев приглашают на День белого медведя в «Роеве ручье». С 12.00 до 14.00 в парке пройдут научное ледяное шоу, лекция «Интересные факты про белых медведей» и выступление участников клуба закаливания. А в конце праздника белые медведи Марфа, Урсула, Аврора и Феликс полакомятся «Прохладным тортом», который для них уже начали готовить зоологи. Напомним, ранее «7 канал» рассказывал о судьбе новой подопечной парка. В начале этого лета в Сети появились сообщения о разгуливающей по окраине Норильска белой медведице. Она питалась на помойке и угощениями от людей, агрессии не проявляла. Было принято решение о транспортировке животного в Красноярск. Есть версия, что в таком положении медведица оказалась по вине контрабандистов. Как выяснилось, у неё был сильный недобор веса и букет заболеваний, вызванных питанием на помойке. Специалисты «Роева ручья» боролись за жизнь и здоровье подопечной. Вскоре она пошла на поправку. Для неё сделали отдельный вольер с бассейном. А недавно ей всем миром выбрали имя – медведицу назвали Марфой. Фото сделаны сотрудниками парка флоры и фауны

Просмотров:68 Теперь это уже не та хрупкая «найдёныш из Норильска», а вполне упитанная Марфа, довольная и слегка разбалованная вниманием проказница, - сообщает зоопарк.В субботу красноярцев приглашают на День белого медведя в «Роеве ручье». С 12.00 до 14.00 в парке пройдут научное ледяное шоу, лекция «Интересные факты про белых медведей» и выступление участников клуба закаливания.А в конце праздника белые медведи Марфа, Урсула, Аврора и Феликс полакомятся «Прохладным тортом», который для них уже начали готовить зоологи.Напомним, ранее «7 канал» рассказывал о судьбе новой подопечной парка. В начале этого лета в Сети появились сообщения о разгуливающей по окраине Норильска белой медведице. Она питалась на помойке и угощениями от людей, агрессии не проявляла. Было принято решение о транспортировке животного в Красноярск. Есть версия, что в таком положении медведица оказалась по вине контрабандистов.Как выяснилось, у неё был сильный недобор веса и букет заболеваний, вызванных питанием на помойке. Специалисты «Роева ручья» боролись за жизнь и здоровье подопечной. Вскоре она пошла на поправку. Для неё сделали отдельный вольер с бассейном. А недавно ей всем миром выбрали имя – медведицу назвали Марфой.Фото сделаны сотрудниками парка флоры и фауны