Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41597

20 ноября 2019, 12:47



Два авантюриста на дельталёте отправятся в Арктическое приключение через Норильск.

Первая в истории арктическая воздушная экспедиция на дельталёте посвящена всем пионерам полярной авиации, связанной с историей освоения Севера. В рамках путешествия пройдёт благотворительная кампания «Светлая полоса», во время которой будут проведены многочисленные благотворительные акции, направленные на помощь детям с онкологическими заболеваниями. О том, что будет происходить в пути, экипаж планирует рассказывать в своем видеодневнике. Сейчас идут сборы и подготовка к долгому пути. Для непредвиденных ситуаций, чтобы переждать посреди тундры непогоду, экстремалы приобрели инновационную палатку и компактную печь.

Просмотров:63 На сверхлёгком летательном аппарате - дельталёте - из Мурманска во Владивосток по труднодоступным местам Севера отправятся в экспедицию Great Arctic Adventure два экстремала. Они преодолеют 13 323 километра за 180 дней без специальной наземной поддержки. В их маршруте 92 населённых пункта, среди которых и Норильск.Первая в истории арктическая воздушная экспедиция на дельталёте посвящена всем пионерам полярной авиации, связанной с историей освоения Севера. В рамках путешествия пройдёт благотворительная кампания «Светлая полоса», во время которой будут проведены многочисленные благотворительные акции, направленные на помощь детям с онкологическими заболеваниями. О том, что будет происходить в пути, экипаж планирует рассказывать в своем видеодневнике. Сейчас идут сборы и подготовка к долгому пути. Для непредвиденных ситуаций, чтобы переждать посреди тундры непогоду, экстремалы приобрели инновационную палатку и компактную печь.