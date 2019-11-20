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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:56 МТС улучшила качество связи для труднодоступного посёлка на Крайнем Севере
12:52 Минус два миллиона. Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Кайеркана.
12:47 Два авантюриста на дельталёте отправятся в Арктическое приключение через Норильск.
12:43 В Роевом ручье медведица из Норильска поправилась до 180 килограммов.
12:41 Все лесопользователи Красноярского края теперь обязаны восстанавливать леса после вырубок.
18:27 Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта считают, что новая остановка на въезде в Талнах безопаснее прежней.
17:54 «Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes.
17:39 Водительское удостоверение – через Госуслуги. Госавтоинспекторы рассказали курсантам автошколы о преимуществах этого портала.
17:39 Наркотиков в Норильске стало меньше, на смену им пришёл снюс.
17:33 В Норильске открылся V фестиваль культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом.
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