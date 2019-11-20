Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41598

20 ноября 2019, 12:52



Минус два миллиона. Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Кайеркана.

Потерпевшая в течение месяца перевела мошенникам 2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Идёт расследование. Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы. За 9 месяцев этого года зарегистрировано более 100 случаев мошенничества, в которых норильчане потеряли 11 миллионов рублей. Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретённые товары и услуги, незамедлительно сообщите о данном факте в полицию.

Просмотров:64 Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником следственных органов. Он сообщил, что ранее она покупала добавки, но БАДы оказались некачественными, теперь ей положена компенсации. А далее уже - по отработанной схеме. Чтобы вернуть деньги, ей нужно заплатить комиссию, оплатить налоги, страховой взнос и услуги юриста.Потерпевшая в течение месяца перевела мошенникам 2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Идёт расследование. Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.За 9 месяцев этого года зарегистрировано более 100 случаев мошенничества, в которых норильчане потеряли 11 миллионов рублей.Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретённые товары и услуги, незамедлительно сообщите о данном факте в полицию.