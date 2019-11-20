Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41600

20 ноября 2019, 13:56



МТС улучшила качество связи для труднодоступного посёлка на Крайнем Севере

Поселок Снежногорск находится в 160 км от Норильска, из-за территориальной удалённости и труднодоступности жители посёлка и социальные учреждения испытывают повышенную потребность в мобильном интернете для коммуникации с большой землёй. Мероприятия по расширению ёмкости цифрового канала позволили повысить качество предоставляемых услуг для абонентов оператора. C момента появления в посёлке мобильного интернета объём потребляемого трафика постоянно рос, и за год увеличился более чем в 3 раза. В результате расширения интернет-трафик абонентов МТС в посёлке Снежногорск увеличился почти в два раза. «В условиях долгой зимы качественный интернет – это и возможность смотреть новинки кино, узнавать актуальные новости, обучаться на онлайн-курсах, консультироваться с врачами через приложение, общаться с друзьями из других городов и регионов в соцсетях. Нашим абонентам из отделенных населённых пунктов должны быть доступны все сервисы, которые есть у жителей крупных городов. Улучшение качества Сети – одна из приоритетных задач МТС в Красноярском крае», -- пояснил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко. Фото Н. Щипко

Просмотров:168 Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг «МТС» и магистральный оператор «Единство» (входит в состав ПАО «ГМК «Норильский никель») для повышения скорости мобильного интернета жителям посёлка Снежногорск увеличили пропускную способность цифрового канала в два раза.Поселок Снежногорск находится в 160 км от Норильска, из-за территориальной удалённости и труднодоступности жители посёлка и социальные учреждения испытывают повышенную потребность в мобильном интернете для коммуникации с большой землёй. Мероприятия по расширению ёмкости цифрового канала позволили повысить качество предоставляемых услуг для абонентов оператора. C момента появления в посёлке мобильного интернета объём потребляемого трафика постоянно рос, и за год увеличился более чем в 3 раза. В результате расширения интернет-трафик абонентов МТС в посёлке Снежногорск увеличился почти в два раза.«В условиях долгой зимы качественный интернет – это и возможность смотреть новинки кино, узнавать актуальные новости, обучаться на онлайн-курсах, консультироваться с врачами через приложение, общаться с друзьями из других городов и регионов в соцсетях. Нашим абонентам из отделенных населённых пунктов должны быть доступны все сервисы, которые есть у жителей крупных городов. Улучшение качества Сети – одна из приоритетных задач МТС в Красноярском крае», -- пояснил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.Фото Н. Щипко