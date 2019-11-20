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20 ноября 2019, 14:14



Ежегодный городской конкурс «Дорожный патруль - 2019» определил сильнейшую команду среди ЮИД.

Активисты ЮИД должны были решить множество заданий, которые касались не только теоретических знаний в области дорожных знаков или разметки дороги, но и показать виртуозное управление велосипедом. Многие из участников волновались, что приводило к штрафным баллам. Среди девяти конкурсных этапов самыми сложными, по мнению участников, стали задания, на которых детям пришлось определить стрелками и стикерами на представленном макете проезжей части или районе города правильность движения пешеходов и автомобилей. Справиться со всеми заданиями ребята смогли, только хорошо сосредоточившись и применив все знания. Серьёзную поддержку оказали и сопровождающие педагоги, которые не меньше участников переживали за результат. По итогам конкурса из 37 команд бесспорным победителем стала команда школы № 13, второе место заняла школа № 33, на третьей строчке пьедестала почета - школа № 6. Победители получили грамоты и ценные подарки. Фото участников соревнований

Просмотров:135 В норильском центре безопасности движения среди школ Большого Норильска проведён ежегодный городской конкурс «Дорожный патруль - 2019». Цель конкурса - выявить лучшую команду юных инспекторов движения среди школ и определить уровень знаний школьников правил дорожного движения.Активисты ЮИД должны были решить множество заданий, которые касались не только теоретических знаний в области дорожных знаков или разметки дороги, но и показать виртуозное управление велосипедом. Многие из участников волновались, что приводило к штрафным баллам.Среди девяти конкурсных этапов самыми сложными, по мнению участников, стали задания, на которых детям пришлось определить стрелками и стикерами на представленном макете проезжей части или районе города правильность движения пешеходов и автомобилей. Справиться со всеми заданиями ребята смогли, только хорошо сосредоточившись и применив все знания. Серьёзную поддержку оказали и сопровождающие педагоги, которые не меньше участников переживали за результат.По итогам конкурса из 37 команд бесспорным победителем стала команда школы № 13, второе место заняла школа № 33, на третьей строчке пьедестала почета - школа № 6. Победители получили грамоты и ценные подарки.Фото участников соревнований