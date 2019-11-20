Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41602

20 ноября 2019, 14:15



Звание «Мисс России» среди жителей Калифорнии получила красавица из Дудинки.

В Сан-Франциско экзотическую красоту Елены заметили организаторы конкурса: она принадлежит к древнему роду нганасан. Талантливая северянка в дудинском детстве училась рисованию и музыке по классам скрипки и ударных инструментов в школе им. Бориса Молчанова. 12 лет обучения отмечены яркими выступлениями на конкурсах. Позже девушка закончила политехнический университет в Санкт-Петербурге, где обучалась архитектуре. Там же она освоила профессиональные фитнес-программы: северянка готовится к открытию собственного дела. Оказавшись в Калифорнии, Елена продолжила развиваться. На конкурсе красоты она самостоятельно выстроила программу выступления. Все десять участниц приготовили видеовизитки: работу Елены зрители отметили за юмор, самоиронию и необычную подачу. На этапе дефиле в ярких нарядах Елена выделялась изящным платьем, красный цвет которого красиво контрастировал с её экзотической внешностью. Но особенно запомнился всем выход Елены Савран в облике современной нганасанки. Её мама, председатель родовой общины «Ня танса» Валерия Болгова, специально смастерила для дочери наголовник из бисера и наряд с родовыми знаками и орнаментами нганасан. Девушка, учившаяся танцевать в столице Таймыра, изобразила в своей хореографии полёт оленихи: ей хорошо знакома грациозность этого прекрасного северного животного. Корону победительницы ей вручила королева конкурса прошлого года. В подарок за победу Елена получила сертификаты на отдых в Лас-Вегасе и на вертолётную прогулку в живописнейшее место Северной Америки – Гранд-Каньон. Сейчас Елену поздравляют друзья и близкие из разных уголков мира, а её отец, Александр Савран, который теперь живёт в Санкт-Петербурге, поздравил дочь с тем, что она так достойно представила культуру родного Таймыра в далёкой Америке. Интересно, что конкурс устроили в тот день, когда в Норильске проходил фестиваль «Большой Аргиш». Получается, что теперь он протянулся из заснеженной Дудинки через морозный Норильск аж до солнечной Калифорнии. Фото с личной страницы Елены в инстаграмм

Просмотров:215 Miss Russian San Francisco - это традиционный конкурс красоты, который проводится среди молодых женщин родом из России, которые теперь живут в штате Калифорния (США). В этом году самой красивой была признана Елена Савран (Дудинка).В Сан-Франциско экзотическую красоту Елены заметили организаторы конкурса: она принадлежит к древнему роду нганасан. Талантливая северянка в дудинском детстве училась рисованию и музыке по классам скрипки и ударных инструментов в школе им. Бориса Молчанова. 12 лет обучения отмечены яркими выступлениями на конкурсах.Позже девушка закончила политехнический университет в Санкт-Петербурге, где обучалась архитектуре. Там же она освоила профессиональные фитнес-программы: северянка готовится к открытию собственного дела.Оказавшись в Калифорнии, Елена продолжила развиваться. На конкурсе красоты она самостоятельно выстроила программу выступления. Все десять участниц приготовили видеовизитки: работу Елены зрители отметили за юмор, самоиронию и необычную подачу.На этапе дефиле в ярких нарядах Елена выделялась изящным платьем, красный цвет которого красиво контрастировал с её экзотической внешностью.Но особенно запомнился всем выход Елены Савран в облике современной нганасанки. Её мама, председатель родовой общины «Ня танса» Валерия Болгова, специально смастерила для дочери наголовник из бисера и наряд с родовыми знаками и орнаментами нганасан. Девушка, учившаяся танцевать в столице Таймыра, изобразила в своей хореографии полёт оленихи: ей хорошо знакома грациозность этого прекрасного северного животного.Корону победительницы ей вручила королева конкурса прошлого года. В подарок за победу Елена получила сертификаты на отдых в Лас-Вегасе и на вертолётную прогулку в живописнейшее место Северной Америки – Гранд-Каньон.Сейчас Елену поздравляют друзья и близкие из разных уголков мира, а её отец, Александр Савран, который теперь живёт в Санкт-Петербурге, поздравил дочь с тем, что она так достойно представила культуру родного Таймыра в далёкой Америке.Интересно, что конкурс устроили в тот день, когда в Норильске проходил фестиваль «Большой Аргиш». Получается, что теперь он протянулся из заснеженной Дудинки через морозный Норильск аж до солнечной Калифорнии.Фото с личной страницы Елены в инстаграмм