Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41603

20 ноября 2019, 14:32



Норильчане вернулись с краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». У нашей команды - три золота и одно серебро.

По итогам форума, который продлился неделю, из норильчан первыми стали Максим Кузнецов, Михаил Старкин и Георгий Котов. Второе место заняла Мария Коженок. Воспитанник станции юных техников Максим Кузнецов из 4-й гимназии признаётся, что победа в конкурсе для него стала большой неожиданностью. Научной деятельностью он увлекается всего лишь год, столько же посещает СЮТ. - Моя номинация - «Техносалон», направление – «Машиностроение». Я создал манипулятор – это что-то вроде «робо-руки» для домашнего использования. Обычно он применяется на производстве, а в бытовом использовании выглядит как игрушка. Я же попробовал сделать рабочую модель, которой можно удалённо выполнять какие-то действия. Написал программное обеспечение, в чём мне помог мой куратор Роман Майтак, разработал чертежи, необходимые детали распечатал на лазерном станке в СЮТ. Сама идея зародилась примерно полгода назад, но поскольку всё лето я над манипулятором не работал, пришлось в сжатые сроки – сентябрь-октябрь – доводить его до ума, - рассказал 17-летний юноша. После школы Максим мечтает поступить в один из новосибирских вузов, где планирует изучать электронику и робототехнику. Но и изобретательство он бросать не собирается. - Разумеется, я не брошу свой проект, буду его дорабатывать, - заключил он. На фото Максим Кузнецов крайний слева Фото Владимира Макушкина

Просмотров:141 Традиционный конкурс, в котором принимают участие молодые умы края, прошёл в Красноярске во Дворце пионеров. Победителей выявляли среди 500 школьников 6-11-х классов в двух номинациях - «Техносалон» и «Научный конвент». Норильск представляла делегация из 13 ребят. Примечательно, что перед тем как поехать в Красноярск на очный этап конкурса, участникам необходимо было победить на школьном, а затем и городском уровнях.По итогам форума, который продлился неделю, из норильчан первыми стали Максим Кузнецов, Михаил Старкин и Георгий Котов. Второе место заняла Мария Коженок.Воспитанник станции юных техников Максим Кузнецов из 4-й гимназии признаётся, что победа в конкурсе для него стала большой неожиданностью. Научной деятельностью он увлекается всего лишь год, столько же посещает СЮТ.- Моя номинация - «Техносалон», направление – «Машиностроение». Я создал манипулятор – это что-то вроде «робо-руки» для домашнего использования. Обычно он применяется на производстве, а в бытовом использовании выглядит как игрушка. Я же попробовал сделать рабочую модель, которой можно удалённо выполнять какие-то действия. Написал программное обеспечение, в чём мне помог мой куратор Роман Майтак, разработал чертежи, необходимые детали распечатал на лазерном станке в СЮТ. Сама идея зародилась примерно полгода назад, но поскольку всё лето я над манипулятором не работал, пришлось в сжатые сроки – сентябрь-октябрь – доводить его до ума, - рассказал 17-летний юноша.После школы Максим мечтает поступить в один из новосибирских вузов, где планирует изучать электронику и робототехнику. Но и изобретательство он бросать не собирается.- Разумеется, я не брошу свой проект, буду его дорабатывать, - заключил он.На фото Максим Кузнецов крайний слеваФото Владимира Макушкина