Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41604

20 ноября 2019, 14:41



Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса.

Сейчас норильчане, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, в том числе назначаемую досрочно, остаётся пять и менее лет, могут получить дополнительно профобразование по следующим направлениям: - информационные технологии на базе платформы «1С: Предприятие 8» (включает все три блока «1С»); - управление персоналом; - система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. Обучение будет проходить по вечерам. Учиться могут как ищущие работу, так и состоящие в трудовых отношениях. Безработным предпенсионерам выплачивается стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда, умноженному на районный коэффициент. Справки по телефонам Центра занятости: 34-28-96, 34-37-31, 34-03-84. Адрес: Б. Хмельницкого, 16, каб. 204 и 205.

Просмотров:147 Обучение начнётся в конце ноября. Желающим стоит поторопиться с подачей документов - количество мест в группах ограничено. Набор проводит норильский Центр занятости населения, куда и нужно обратиться для записи на курсы.Сейчас норильчане, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, в том числе назначаемую досрочно, остаётся пять и менее лет, могут получить дополнительно профобразование по следующим направлениям:- информационные технологии на базе платформы «1С: Предприятие 8» (включает все три блока «1С»);- управление персоналом;- система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD.Обучение будет проходить по вечерам. Учиться могут как ищущие работу, так и состоящие в трудовых отношениях. Безработным предпенсионерам выплачивается стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда, умноженному на районный коэффициент.Справки по телефонам Центра занятости: 34-28-96, 34-37-31, 34-03-84.Адрес: Б. Хмельницкого, 16, каб. 204 и 205.