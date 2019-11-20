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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:32 Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение.
17:30 Жительницы Красноярского края стали меньше рожать.
17:12 В норильском техникуме промышленных технологий и сервиса открылась спартакиада учащихся средних учебных заведений.
16:57 «И топор может прилететь»: в Красноярске проходят соревнования по северному многоборью.
16:50 Свои кадры: в Дудинке сформируют единую образовательную политику.
16:49 Таймырским браконьерам светит реальный срок за добычу чёрной икры и краснокнижной осетрины.
15:38 Норильчане стартуют в новой юношеской лиге по мини-футболу.
15:23 «Единая Россия» проведёт неделю приёма граждан в Норильске.
15:22 Приближается срок уплаты имущественных налогов.
15:03 О плюсах диспансеризации норильчанам расскажут волонтёры-медики.
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