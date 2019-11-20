Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41605

20 ноября 2019, 15:03



О плюсах диспансеризации норильчанам расскажут волонтёры-медики.

Убеждать отправиться на диспансеризацию будут не всех. Агитаторы пройдут по следующим адресам: ул. Талнахская, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41; ул. Московская, 8, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 29а; ул. Лауреатов, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Кирова, 29, 38. С просьбой проинформировать жителей обозначенных домов о предстоящей деятельности волонтёров-медиков к генеральному директору «ЖКС» Виктору Калинину обратился руководитель аппарата молодёжного правительства Красноярского края Алексей Шеберстов. Для информации: организатором проекта является Красноярское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в здравоохранении «Волонтёры-медики» и молодёжное правительство дублёров Красноярского края при поддержке министерства здравоохранения Красноярского края, Агентства молодёжной политики и региональных программ общественного развития, а также регионального министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По замыслу организаторов проект призван улучшить качество жизни и здоровья населения.

Просмотров:138 С сегодняшнего дня и по 30 декабря дома, обслуживаемые «Жилкомсервисом», будут посещать представители Красноярского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в здравоохранении «Волонтёры-медики». Их цель — рассказать жителям о необходимости профилактических осмотров.Убеждать отправиться на диспансеризацию будут не всех. Агитаторы пройдут по следующим адресам:ул. Талнахская, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41;ул. Московская, 8, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 29а;ул. Лауреатов, 33, 35, 37, 39, 41, 43;ул. Кирова, 29, 38.С просьбой проинформировать жителей обозначенных домов о предстоящей деятельности волонтёров-медиков к генеральному директору «ЖКС» Виктору Калинину обратился руководитель аппарата молодёжного правительства Красноярского края Алексей Шеберстов.Для информации: организатором проекта является Красноярское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в здравоохранении «Волонтёры-медики» и молодёжное правительство дублёров Красноярского края при поддержке министерства здравоохранения Красноярского края, Агентства молодёжной политики и региональных программ общественного развития, а также регионального министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По замыслу организаторов проект призван улучшить качество жизни и здоровья населения.