Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41606

20 ноября 2019, 15:22



Приближается срок уплаты имущественных налогов.

Налогоплательщикам необходимо произвести уплату налогов на основании полученных налоговых уведомлений или на основании данных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта www.nalog.ru. Напоминаем, что налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, предоставляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Перечень льготных категорий граждан размещён на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». При неуплате налогов в установленный срок налогоплательщику направляется требование об уплате налога, в случае неисполнения налоговая инспекция вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности, и далее - на исполнение в кредитные учреждения либо в службу судебных приставов. Во избежание взыскания задолженности в судебном порядке рекомендуется своевременно исполнять все налоговые обязательства. По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: город Норильск, ул. Талнахская, д. 34, операционный зал, 1-е окно. Режим работы: понедельник, среда – с 900 до 1800, вторник, четверг – с 900 до 2000, пятница – с 900 до 1645, первая и третья суббота месяца – с 1000 до 1500.

Просмотров:139 Администрация Норильска и межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю напоминают, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2018 год – не позднее 2 декабря.Налогоплательщикам необходимо произвести уплату налогов на основании полученных налоговых уведомлений или на основании данных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта www.nalog.ru.Напоминаем, что налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, предоставляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.Перечень льготных категорий граждан размещён на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».При неуплате налогов в установленный срок налогоплательщику направляется требование об уплате налога, в случае неисполнения налоговая инспекция вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности, и далее - на исполнение в кредитные учреждения либо в службу судебных приставов.Во избежание взыскания задолженности в судебном порядке рекомендуется своевременно исполнять все налоговые обязательства.По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: город Норильск, ул. Талнахская, д. 34, операционный зал, 1-е окно.Режим работы:понедельник, среда – с 900 до 1800,вторник, четверг – с 900 до 2000,пятница – с 900 до 1645,первая и третья суббота месяца – с 1000 до 1500.