Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41607

20 ноября 2019, 15:23



«Единая Россия» проведёт неделю приёма граждан в Норильске.

В эти дни жители смогут обратиться к представителям власти по различным проблемам, получить консультацию или задать волнующий вопрос. Приём проведут: председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, секретарь Норильского местного отделения партии Николай Жигулин. Также примут участие депутаты Норильского городского Совета депутатов, специалисты администрации Норильска и профильных ведомств. Главной площадкой встреч с норильчанами традиционно станет офис общественной приёмной партии. Узнать подробную информацию о графике приёма и записаться на конкретную дату можно по телефону 42-48-69 с 10 до 18 часов. Уже традиционное для Норильска мероприятие пройдёт в рамках Всероссийской недели приёма граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия».

Просмотров:138 С 25 ноября по 1 декабря в Норильске состоится неделя приёма граждан по личным вопросам, организованная местным отделением партии «Единая Россия».В эти дни жители смогут обратиться к представителям власти по различным проблемам, получить консультацию или задать волнующий вопрос.Приём проведут: председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, секретарь Норильского местного отделения партии Николай Жигулин. Также примут участие депутаты Норильского городского Совета депутатов, специалисты администрации Норильска и профильных ведомств. Главной площадкой встреч с норильчанами традиционно станет офис общественной приёмной партии.Узнать подробную информацию о графике приёма и записаться на конкретную дату можно по телефону 42-48-69 с 10 до 18 часов.Уже традиционное для Норильска мероприятие пройдёт в рамках Всероссийской недели приёма граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия».