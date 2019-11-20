Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41609

20 ноября 2019, 15:38



Норильчане стартуют в новой юношеской лиге по мини-футболу.

Помимо норильчан участниками первого сезона новой лиги стали ещё 12 команд: «Оргхим» (Нижегородская область), «Беркут» (Грозный), КПРФ (Москва), «Северная Двина» (Архангельск), «Динамо Самара», «Академия-АЛГА» (Уфа), «Ровесник» (Вологда), СШОР «ВИЗ» (Екатеринбург), «Тюмень», «Газпром-Югра» (Югорск), «Ухта» и «Новая генерация» (Сыктывкар). Первый тур стартуют уже завтра, 21 ноября. Матчи в группах А-В пройдут в Ставрополе. Соперники никельщиков – «Беркут» (21 ноября), «Оргхим» (22 ноября) и «Ровесник» (23 ноября). Команды групп C-D свои игры проведут с 28 ноября по 1 декабря в Тюмени. Николай Павлов, тренер старшей юношеской команды МФК «Норильский никель»: - К старту в новой лиге мы готовы морально и физически, футбольное мастерство у нас тоже есть. Конечно, есть кое-какое волнение... Хотелось бы начать на высокой ноте, чтобы у ребят появилась уверенность. Тогда качество игры от матча к матчу будет только повышаться. Что касается подготовки: в сентябре мы делали акцент на физические качества, в октябре плотно занимались под руководством главного тренера «Норильского никеля». Евгений Куксевич поделился своими знаниями, что, думаю, принесёт свои плоды. Много внимания обращали на техническое и тактическое развитие команды. Юноши, конечно, не сразу подхватили мысли наставника, но затем начали демонстрировать тот футбол, который от них и требовали. Ребята стараются воплощать концепцию игры нашей основной команды на паркете. Фото с сайта amfr.ru

Просмотров:129 В турнире, который получил название «Спортмастер-Юниорлига U-18» и заменил собой юношескую Суперлигу, примут участие не только юношеские команды клубов Суперлиги, но и сильнейшие дружины Высшей лиги и детско-юношеских спортивных школ – игроки не старше 2001 года рождения. Соревнования пройдут по системе «каждый с каждым» в один круг. Восемь сильнейших коллективов продолжат борьбу во втором этапе, который пройдёт в формате «Финала восьми» с двумя подгруппами и последующими играми за итоговые места.Помимо норильчан участниками первого сезона новой лиги стали ещё 12 команд: «Оргхим» (Нижегородская область), «Беркут» (Грозный), КПРФ (Москва), «Северная Двина» (Архангельск), «Динамо Самара», «Академия-АЛГА» (Уфа), «Ровесник» (Вологда), СШОР «ВИЗ» (Екатеринбург), «Тюмень», «Газпром-Югра» (Югорск), «Ухта» и «Новая генерация» (Сыктывкар).Первый тур стартуют уже завтра, 21 ноября. Матчи в группах А-В пройдут в Ставрополе. Соперники никельщиков – «Беркут» (21 ноября), «Оргхим» (22 ноября) и «Ровесник» (23 ноября). Команды групп C-D свои игры проведут с 28 ноября по 1 декабря в Тюмени.Николай Павлов, тренер старшей юношеской команды МФК «Норильский никель»:- К старту в новой лиге мы готовы морально и физически, футбольное мастерство у нас тоже есть. Конечно, есть кое-какое волнение... Хотелось бы начать на высокой ноте, чтобы у ребят появилась уверенность. Тогда качество игры от матча к матчу будет только повышаться. Что касается подготовки: в сентябре мы делали акцент на физические качества, в октябре плотно занимались под руководством главного тренера «Норильского никеля». Евгений Куксевич поделился своими знаниями, что, думаю, принесёт свои плоды. Много внимания обращали на техническое и тактическое развитие команды. Юноши, конечно, не сразу подхватили мысли наставника, но затем начали демонстрировать тот футбол, который от них и требовали. Ребята стараются воплощать концепцию игры нашей основной команды на паркете.Фото с сайта amfr.ru