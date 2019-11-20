Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41610

20 ноября 2019, 16:49



Таймырским браконьерам светит реальный срок за добычу чёрной икры и краснокнижной осетрины.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации». Статья предусматривает до четырёх лет лишения свободы. Фото портала newslab.ru

Просмотров:124 Во время операции «Путина-2019» сотрудники полиции и пограничники УФСБ остановили судно недалеко от Дудинки. На борту обнаружили коробки с замороженной рыбой, предположительно осетриной, весом в 120 кг. Также изъяли 2,2 кг чёрной икры.Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации». Статья предусматривает до четырёх лет лишения свободы.Фото портала newslab.ru