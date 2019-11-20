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20 ноября 2019, 16:50



Свои кадры: в Дудинке сформируют единую образовательную политику.

Преимущественное право при трудоустройстве в компании, занимающиеся добычей нефти и газа на Таймыре, должно отдаваться местному населению – при наличии нужной компетенции, - считает глава Таймыра Евгений Вершинин. Представители добывающих компаний заявляют потребность в специалистах - электромонтёрах, стропальщиках, операторах по добыче нефти и газа, слесарях по ремонту технологических установок, электромеханиках по средствам автоматики приборов технологического оборудования в нефтегазовой отрасли. Однако, по мнению директора Таймырского колледжа, занимающегося подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли, проблемой системы подготовки специалистов для работы на территории являются недостаточное обеспечение материальными и организационными ресурсами, а также изменение квалификационных требований со стороны работодателей в связи с технологическим обновлением производств. Рассмотрев предложения участников заседания, члены Общественного совета решили сформировать рабочие группы с привлечением ключевых работодателей, партнёров и экспертов для разработки программ обучения, заключить договоры о сотрудничестве предприятий и учреждений с Таймырским колледжем в области подготовки кадров. Также подготовлено обращение в министерство образования Красноярского края об открытии новых профессий и специальностей в соответствии с решениями и запросами работодателей. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:137 Необходимость создать совет работодателей при главе муниципального района и сформировать единую образовательную политику озвучили на совещании в столице Таймыра.Преимущественное право при трудоустройстве в компании, занимающиеся добычей нефти и газа на Таймыре, должно отдаваться местному населению – при наличии нужной компетенции, - считает глава Таймыра Евгений Вершинин.Представители добывающих компаний заявляют потребность в специалистах - электромонтёрах, стропальщиках, операторах по добыче нефти и газа, слесарях по ремонту технологических установок, электромеханиках по средствам автоматики приборов технологического оборудования в нефтегазовой отрасли.Однако, по мнению директора Таймырского колледжа, занимающегося подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли, проблемой системы подготовки специалистов для работы на территории являются недостаточное обеспечение материальными и организационными ресурсами, а также изменение квалификационных требований со стороны работодателей в связи с технологическим обновлением производств.Рассмотрев предложения участников заседания, члены Общественного совета решили сформировать рабочие группы с привлечением ключевых работодателей, партнёров и экспертов для разработки программ обучения, заключить договоры о сотрудничестве предприятий и учреждений с Таймырским колледжем в области подготовки кадров. Также подготовлено обращение в министерство образования Красноярского края об открытии новых профессий и специальностей в соответствии с решениями и запросами работодателей.Фото Дениса Кожевникова