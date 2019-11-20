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20 ноября 2019, 16:57



«И топор может прилететь»: в Красноярске проходят соревнования по северному многоборью.

Состязаться в Красноярск приехали команды из Туруханска, Эвенкии и с Таймыра. Но в тройном прыжке у гостей нет шансов — за столицу края выступает чемпион России Павел Земцов. Он прыгает дальше чем на 12 метров. К слову, на этих состязаниях самая дальняя отметка у парней — 11 метров, у девушек — 8. Павел Земцов вырос в Дудинке, за неё и выступал раньше. Потом окончил вуз в Красноярске и сейчас тренирует уже следующие поколения спортсменов. Кстати, он один из самых высоких участников, но успех, считает, не только в этом. Главное в этом деле - выносливость. Она понадобится и в других дисциплинах многоборья. От других соперников Павла отличает и упорство. Пока соперники, готовясь к соревнованиям, степенно растягиваются и переговариваются, чемпион прыгает на скакалке, «прогуливается» по залу на руках и даже перепрыгивает через своего товарища: буквально проходил мимо и решил перепрыгнуть, даже волосы не задел. Потом Павел сделал первую попытку для протокола. - Для меня тройной прыжок — самая любимая дисциплина в многоборье. Ну и метание нравится. Вообще атмосфера северного многоборья не отпускает. На чемпионатах страны трассу для бега делают с сугробами. Бегаешь и вязнешь. Не такой уж это нетравматичный вид спорта. Есть свои сложности. Можно ногу в сугробе подвернуть, пятки в прыжке отбить, на нарты можно упасть и повредиться, ну и топором может прилететь, - рассказывает Павел Земцов. Соревнования будут проходить в Академии биатлона в Красноярске ещё три дня. Впереди у участников - метание топора и тынзяна на хорей, бег с препятствиями и прыжки через нарты. - Сюда приехали лучшие спортсмены края. В будущем они составят костяк сборной страны. Этот год стал очень успешным для края — мы лучшие в стране. В следующем году, надеюсь, мы выделим деньги на новую экипировку для команд и сделаем так, чтобы соревнования проходили не раз в год в Красноярске, а ещё и в Туруханске, в Туре и Дудинке, а уже финальные — здесь, - рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края от Таймырского округа Валерий Вэнго. Фото: dzulurgan.ru

Просмотров:108 Сегодня — открытие состязаний и день тройных прыжков. Соревнования всегда проходят в помещении, хотя каждая дисциплина в многоборье привязана к национальной культуре и развивает навыки, полезные для охотника. Тройной прыжок (по камням через речку и, возможно, не тройной, а более сложный) однажды спас жизнь эвенку, когда тот уходил от волчьей стаи, так гласит легенда.Состязаться в Красноярск приехали команды из Туруханска, Эвенкии и с Таймыра. Но в тройном прыжке у гостей нет шансов — за столицу края выступает чемпион России Павел Земцов. Он прыгает дальше чем на 12 метров. К слову, на этих состязаниях самая дальняя отметка у парней — 11 метров, у девушек — 8.Павел Земцов вырос в Дудинке, за неё и выступал раньше. Потом окончил вуз в Красноярске и сейчас тренирует уже следующие поколения спортсменов. Кстати, он один из самых высоких участников, но успех, считает, не только в этом. Главное в этом деле - выносливость. Она понадобится и в других дисциплинах многоборья.От других соперников Павла отличает и упорство. Пока соперники, готовясь к соревнованиям, степенно растягиваются и переговариваются, чемпион прыгает на скакалке, «прогуливается» по залу на руках и даже перепрыгивает через своего товарища: буквально проходил мимо и решил перепрыгнуть, даже волосы не задел. Потом Павел сделал первую попытку для протокола.- Для меня тройной прыжок — самая любимая дисциплина в многоборье. Ну и метание нравится. Вообще атмосфера северного многоборья не отпускает. На чемпионатах страны трассу для бега делают с сугробами. Бегаешь и вязнешь. Не такой уж это нетравматичный вид спорта. Есть свои сложности. Можно ногу в сугробе подвернуть, пятки в прыжке отбить, на нарты можно упасть и повредиться, ну и топором может прилететь, - рассказывает Павел Земцов.Соревнования будут проходить в Академии биатлона в Красноярске ещё три дня. Впереди у участников - метание топора и тынзяна на хорей, бег с препятствиями и прыжки через нарты.- Сюда приехали лучшие спортсмены края. В будущем они составят костяк сборной страны. Этот год стал очень успешным для края — мы лучшие в стране. В следующем году, надеюсь, мы выделим деньги на новую экипировку для команд и сделаем так, чтобы соревнования проходили не раз в год в Красноярске, а ещё и в Туруханске, в Туре и Дудинке, а уже финальные — здесь, - рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края от Таймырского округа Валерий Вэнго.Фото: dzulurgan.ru