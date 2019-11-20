Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41613

20 ноября 2019, 17:12



В норильском техникуме промышленных технологий и сервиса открылась спартакиада учащихся средних учебных заведений.

В ходе спартакиады студенты средних учебных заведений Норильска и Дудинки будут соревноваться в волейболе, баскетболе, мини-футболе, дартсе и некоторых других видах спорта. За годы совместной работы клуба «Зевс» и техникума среди учащихся СУЗов достигнуты серьезные результаты в области физкультуры и спорта. Команды студентов успешно участвуют и соперничают в группах спортсменов силовых структур, корпоративных соревнованиях «Норникеля» и «Норильскникельремонта». А команда по мини-футболу стала победителем на первенстве России среди средних учебных заведений в мае 2019 года. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:111 Это пятая, юбилейная, как считают организаторы, спартакиада спортивного клуба «Зевс», созданного несколько лет назад на базе техникума при непосредственном участии фонда «Территория добра», и 16-е по счету спортивное мероприятие подобного рода в самом техникуме.В ходе спартакиады студенты средних учебных заведений Норильска и Дудинки будут соревноваться в волейболе, баскетболе, мини-футболе, дартсе и некоторых других видах спорта.За годы совместной работы клуба «Зевс» и техникума среди учащихся СУЗов достигнуты серьезные результаты в области физкультуры и спорта. Команды студентов успешно участвуют и соперничают в группах спортсменов силовых структур, корпоративных соревнованиях «Норникеля» и «Норильскникельремонта». А команда по мини-футболу стала победителем на первенстве России среди средних учебных заведений в мае 2019 года.Фото Дениса Кожевникова