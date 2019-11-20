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20 ноября 2019, 17:30



Жительницы Красноярского края стали меньше рожать.

С января по сентябрь в регионе родилось 23 044 ребёнка. Это на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2018. На начало 2019 года в крае проживало 630 969 детей до 17 лет. Это на 1% больше, чем в начале прошлого года. При этом сократилось количество малышей до 6 лет. В ведомстве так же отметили, что в регионе примерно одинаковое количество мальчиков и девочек: 51,3% и 48,7% соответственно. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:109 В Красноярскстате ко Всемирному дню ребёнка, который отмечается 20 ноября, подсчитали, сколько малышей появилось на свет с начала 2019 года.С января по сентябрь в регионе родилось 23 044 ребёнка. Это на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2018.На начало 2019 года в крае проживало 630 969 детей до 17 лет. Это на 1% больше, чем в начале прошлого года. При этом сократилось количество малышей до 6 лет. В ведомстве так же отметили, что в регионе примерно одинаковое количество мальчиков и девочек: 51,3% и 48,7% соответственно.Фото Дениса Кожевникова