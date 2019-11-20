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20 ноября 2019, 17:32

Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение.


Ресурс подготовлен по инициативе минэкологии края и регионального центра мониторинга качества окружающей среды в рамках национального проекта «Экология». В приложении будет собрана информация с 11 автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха и трёх передвижных эколабораторий. По мере подключения новых объектов мониторинга информация будет обновляться. Жители региона смогут пользоваться экоприложением уже в конце текущего года, сообщили в министерстве. Но точную дату запуска пока не назвали.

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    Список новостей

 20 ноября 2019 
17:32   Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение. 17:30   Жительницы Красноярского края стали меньше рожать.
17:12   В норильском техникуме промышленных технологий и сервиса открылась спартакиада учащихся средних учебных заведений. 16:57   «И топор может прилететь»: в Красноярске проходят соревнования по северному многоборью.
16:50   Свои кадры: в Дудинке сформируют единую образовательную политику. 16:49   Таймырским браконьерам светит реальный срок за добычу чёрной икры и краснокнижной осетрины.
15:38   Норильчане стартуют в новой юношеской лиге по мини-футболу. 15:23   «Единая Россия» проведёт неделю приёма граждан в Норильске.
15:22   Приближается срок уплаты имущественных налогов. 15:03   О плюсах диспансеризации норильчанам расскажут волонтёры-медики.
14:41   Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса. 14:32   Норильчане вернулись с краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». У нашей команды - три золота и одно серебро.
14:15   Звание «Мисс России» среди жителей Калифорнии получила красавица из Дудинки. 14:14   Ежегодный городской конкурс «Дорожный патруль - 2019» определил сильнейшую команду среди ЮИД.
13:56   МТС улучшила качество связи для труднодоступного посёлка на Крайнем Севере 12:52   Минус два миллиона. Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Кайеркана.
12:47   Два авантюриста на дельталёте отправятся в Арктическое приключение через Норильск. 12:43   В Роевом ручье медведица из Норильска поправилась до 180 килограммов.
12:41   Все лесопользователи Красноярского края теперь обязаны восстанавливать леса после вырубок.

 19 ноября 2019 
18:27   Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта считают, что новая остановка на въезде в Талнах безопаснее прежней. 17:54   «Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes.
17:39   Водительское удостоверение – через Госуслуги. Госавтоинспекторы рассказали курсантам автошколы о преимуществах этого портала. 17:39   Наркотиков в Норильске стало меньше, на смену им пришёл снюс.
17:33   В Норильске открылся V фестиваль культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом. 17:11   «Норникель» порадует детвору интересным и познавательным новогодним подарком.
16:44   Делегация из Страны восходящего солнца, основатели Ассоциации зимних городов мира, побывали Надеждинском металлургическом заводе. 16:00   Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.
15:10   Госуслуги в помощь. В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров. 15:09   Названа средняя зарплата жителя Красноярского края.
14:57   Подведены итоги норильского этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 14:51   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК.
14:51   МФК «Норильский никель» сыграл боевую ничью с «Динамо-Самара» - 2:2. 14:49   Творческое объединение «Планёрка» устроило новую яркую встречу «Любимые хиты XX века».
14:30   Компания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности. 13:12   В Санкт-Петербурге обсудят перспективы и ключевые точки развития Арктики.
12:55   После ремонта открылся манеж Дворца спорта «Арктика». Теперь здесь можно заниматься в шиповках. 12:10   Норильчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сибирский характер».

 18 ноября 2019 
22:20   Ситуацию с остановкой в Талнахе взял на личный контроль Глава города 19:53   Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды».
19:49   «Норникель» поделился планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия. 19:48   Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
18:25   В эти минуты в Лондоне «Норникель» проводит ежегодный День инвестора. 17:43   Объявлены сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
17:32   Жители края могут бесплатно звонить с таксофонов на сотовые телефоны страны. 17:06   В Красноярском крае выбирают новую столицу... На этот раз - молодёжную.
16:26   Глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Гости Норильска делились идеей привезти в Норильск своих туроператоров, чтобы они предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу». 16:19   «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее» - директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.
16:12   «Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных и малочисленных народов Севера. 14:28   Минздрав края приобретёт для Норильска высокотехнологичное оборудование.
14:21   Новые форматы и формы. Уличный театр абсурда Марины Акишиной вместе с «Заполяркой» развивают проект «Бумажка».




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