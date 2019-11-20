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20 ноября 2019, 17:32



Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение.



Просмотров:114 Ресурс подготовлен по инициативе минэкологии края и регионального центра мониторинга качества окружающей среды в рамках национального проекта «Экология». В приложении будет собрана информация с 11 автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха и трёх передвижных эколабораторий. По мере подключения новых объектов мониторинга информация будет обновляться. Жители региона смогут пользоваться экоприложением уже в конце текущего года, сообщили в министерстве. Но точную дату запуска пока не назвали.