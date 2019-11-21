Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41616

21 ноября 2019, 11:39



Новый законопроект: сигаретам установят минимальную цену.

Российские депутаты предлагают установить единую минимальную цену на табачную продукцию - примерно 85 рублей, сообщают федеральные СМИ. Этот шаг, по мнению парламентариев, позволит решить проблему с нелегальным ввозом продукции из-за рубежа. При этом ежегодно эта цена будет пересчитываться. Сейчас средняя стоимость пачки сигарет в России составляет около 115 рублей. При этом нелегальная продукция отпускается по цене 45-55 рублей, притом что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей, отмечают авторы законопроекта. Согласно формуле, которую предложили авторы законопроекта, единая минимальная цена за сигареты составит 86,28 рубля. Если она будет введена, то этот показатель не затронет 97% продукции легальных производителей. Фото Газета.ру

Просмотров:65 Российские депутаты предлагают установить единую минимальную цену на табачную продукцию - примерно 85 рублей, сообщают федеральные СМИ. Этот шаг, по мнению парламентариев, позволит решить проблему с нелегальным ввозом продукции из-за рубежа. При этом ежегодно эта цена будет пересчитываться. Сейчас средняя стоимость пачки сигарет в России составляет около 115 рублей. При этом нелегальная продукция отпускается по цене 45-55 рублей, притом что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей, отмечают авторы законопроекта. Согласно формуле, которую предложили авторы законопроекта, единая минимальная цена за сигареты составит 86,28 рубля. Если она будет введена, то этот показатель не затронет 97% продукции легальных производителей.Фото Газета.ру