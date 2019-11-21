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21 ноября 2019, 11:39

Новый законопроект: сигаретам установят минимальную цену.


Российские депутаты предлагают установить единую минимальную цену на табачную продукцию - примерно 85 рублей, сообщают федеральные СМИ. Этот шаг, по мнению парламентариев, позволит решить проблему с нелегальным ввозом продукции из-за рубежа. При этом ежегодно эта цена будет пересчитываться. Сейчас средняя стоимость пачки сигарет в России составляет около 115 рублей. При этом нелегальная продукция отпускается по цене 45-55 рублей, притом что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей, отмечают авторы законопроекта. Согласно формуле, которую предложили авторы законопроекта, единая минимальная цена за сигареты составит 86,28 рубля. Если она будет введена, то этот показатель не затронет 97% продукции легальных производителей.
Фото Газета.ру

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    Список новостей

 21 ноября 2019 
11:39   Новый законопроект: сигаретам установят минимальную цену.

 20 ноября 2019 
17:32   Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение. 17:30   Жительницы Красноярского края стали меньше рожать.
17:12   В норильском техникуме промышленных технологий и сервиса открылась спартакиада учащихся средних учебных заведений. 16:57   «И топор может прилететь»: в Красноярске проходят соревнования по северному многоборью.
16:50   Свои кадры: в Дудинке сформируют единую образовательную политику. 16:49   Таймырским браконьерам светит реальный срок за добычу чёрной икры и краснокнижной осетрины.
15:38   Норильчане стартуют в новой юношеской лиге по мини-футболу. 15:23   «Единая Россия» проведёт неделю приёма граждан в Норильске.
15:22   Приближается срок уплаты имущественных налогов. 15:03   О плюсах диспансеризации норильчанам расскажут волонтёры-медики.
14:41   Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса. 14:32   Норильчане вернулись с краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». У нашей команды - три золота и одно серебро.
14:15   Звание «Мисс России» среди жителей Калифорнии получила красавица из Дудинки. 14:14   Ежегодный городской конкурс «Дорожный патруль - 2019» определил сильнейшую команду среди ЮИД.
13:56   МТС улучшила качество связи для труднодоступного посёлка на Крайнем Севере 12:52   Минус два миллиона. Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Кайеркана.
12:47   Два авантюриста на дельталёте отправятся в Арктическое приключение через Норильск. 12:43   В Роевом ручье медведица из Норильска поправилась до 180 килограммов.
12:41   Все лесопользователи Красноярского края теперь обязаны восстанавливать леса после вырубок.

 19 ноября 2019 
18:27   Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта считают, что новая остановка на въезде в Талнах безопаснее прежней. 17:54   «Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes.
17:39   Водительское удостоверение – через Госуслуги. Госавтоинспекторы рассказали курсантам автошколы о преимуществах этого портала. 17:39   Наркотиков в Норильске стало меньше, на смену им пришёл снюс.
17:33   В Норильске открылся V фестиваль культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом. 17:11   «Норникель» порадует детвору интересным и познавательным новогодним подарком.
16:44   Делегация из Страны восходящего солнца, основатели Ассоциации зимних городов мира, побывали Надеждинском металлургическом заводе. 16:00   Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.
15:10   Госуслуги в помощь. В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров. 15:09   Названа средняя зарплата жителя Красноярского края.
14:57   Подведены итоги норильского этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 14:51   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК.
14:51   МФК «Норильский никель» сыграл боевую ничью с «Динамо-Самара» - 2:2. 14:49   Творческое объединение «Планёрка» устроило новую яркую встречу «Любимые хиты XX века».
14:30   Компания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности. 13:12   В Санкт-Петербурге обсудят перспективы и ключевые точки развития Арктики.
12:55   После ремонта открылся манеж Дворца спорта «Арктика». Теперь здесь можно заниматься в шиповках. 12:10   Норильчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сибирский характер».

 18 ноября 2019 
22:20   Ситуацию с остановкой в Талнахе взял на личный контроль Глава города 19:53   Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды».
19:49   «Норникель» поделился планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия. 19:48   Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
18:25   В эти минуты в Лондоне «Норникель» проводит ежегодный День инвестора. 17:43   Объявлены сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
17:32   Жители края могут бесплатно звонить с таксофонов на сотовые телефоны страны. 17:06   В Красноярском крае выбирают новую столицу... На этот раз - молодёжную.
16:26   Глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Гости Норильска делились идеей привезти в Норильск своих туроператоров, чтобы они предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу». 16:19   «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее» - директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.
16:12   «Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных и малочисленных народов Севера. 14:28   Минздрав края приобретёт для Норильска высокотехнологичное оборудование.




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