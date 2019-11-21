Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41617

21 ноября 2019, 13:27



Норильчан приглашают совершить «Прогулки по Вселенной». В городе пройдёт масштабный Фестиваль света.

Совместно с Агентством развития Норильска идею Фестиваля света разрабатывала креативная команда из Творческого союза художников России. Авторы примут участие и в выставке «Виртуальная Вселенная», которая разместится в Молодёжном центре. Эта экспозиция даст возможность горожанам погрузиться в мир виртуальной Вселенной. Здесь разместятся стереокартины российского художника, работающего в жанре цифровой, художественной техники, Константина Худякова. Его работы выставлялись на венецианском биеннале. Сергей Демчев продемонстрирует свой образовательный V/R-проект «Виртуальная Вселенная», который будет интересен и взрослым, и детям. На выставке в Молодёжном центре можно будет увидеть и многих других авторов и членов Творческого союза художников России. Стоит добавить, что во время работы выставки планируется устраивать дежурные дни художников – авторов работ, когда они сами будут проводить экскурсии для норильчан и рассказывать о своих работах. Открытие масштабного события приурочено к началу полярной ночи: оно пройдёт 30 ноября в 18 часов в Молодёжном центре. К этому времени уже засияют световые арт-инсталляции в парке отдыха. Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов, рассказывает, что сейчас в парке на улице Комсомольской кипит работа. Здесь ведётся монтаж световых инсталляций, которые позволят норильчанам почувствовать всю бесконечность и загадочность космоса и совершить прогулку по Вселенной. На территории парка разместится несколько световых инсталляций. «Сингулярность», символизирующая состояние Вселенной в определённый момент времени в прошлом, будет сделана в виде светового тоннеля и даст возможность горожанам войти в него и попробовать себе представить, а возможно, и ощутить плотность энергии и кривизну космического пространства. Световая арт-инсталляция «Пространство» представляет собой 16-метровую конструкцию, состоящую из трёх больших мультимедийных экранов. «Горы без вершин» - символическое изображение плато Путорана. Также запланированы инсталляции «Астероиды», «Оптические иллюзии». - Конструкции, которые установят в парке отдыха, привезены из Москвы, где их специально подготовили для фестиваля в Норильске, – делится Карина Андреева. - Они достаточно тяжёлые и устойчивые, чтобы выдержать сильные ветровые нагрузки и в течение всей недели радовать горожан. Эти инсталляции – подарок норильчанам от Агентства развития Норильска, и в будущем их также можно использовать для оформления и декора города. Мария Круглова, куратор проекта, говорит, что тема космоса и прогулок по Вселенной была выбрана не случайно. По сути, Норильск сам по себе - это космос. - С этим городом была связана судьба известного астрофизика Николая Козырева, одного из основоположников современной физики, придумавшего теорию чёрных дыр. В полярную ночь космические объекты и светила особенно заметны и сильнее притягивают взгляды людей. Именно поэтому мы всех приглашаем прогуляться по фестивальным площадкам и ярко отметить начало полярной ночи, - говорит Мария. Образовательный блок фестиваля пройдёт на базе Норильского государственного индустриального института с 1 по 7 декабря. Здесь запланирована серия лекций, связанных с дизайном городской среды и мультимедиадизайном. Горожане узнают, как мультимедиатехнологии помогают преобразовать пространство городской среды. Также состоится дискуссия в формате круглого стола по новым технологиям в искусстве и городской среде. Ещё одной фестивальной площадкой станет кинокомплекс «Родина». Здесь пройдёт молодёжный мультимедиаконкурс «Прогулки по Вселенной», итоги которого подведут 6 декабря. Программа фестиваля опубликована на официальном сайте Агентства развития Норильска.

Просмотров:156 Фестиваль света «Прогулки по Вселенной» будет проходить в течение недели - с 30 ноября по 7 декабря - на нескольких городских площадках: в парке у озера Долгое на Комсомольской, в Молодёжном центре и в аудиториях Норильского государственного индустриального института. Присоединится к фестивалю и кинокомплекс «Родина».Совместно с Агентством развития Норильска идею Фестиваля света разрабатывала креативная команда из Творческого союза художников России. Авторы примут участие и в выставке «Виртуальная Вселенная», которая разместится в Молодёжном центре. Эта экспозиция даст возможность горожанам погрузиться в мир виртуальной Вселенной. Здесь разместятся стереокартины российского художника, работающего в жанре цифровой, художественной техники, Константина Худякова. Его работы выставлялись на венецианском биеннале. Сергей Демчев продемонстрирует свой образовательный V/R-проект «Виртуальная Вселенная», который будет интересен и взрослым, и детям. На выставке в Молодёжном центре можно будет увидеть и многих других авторов и членов Творческого союза художников России. Стоит добавить, что во время работы выставки планируется устраивать дежурные дни художников – авторов работ, когда они сами будут проводить экскурсии для норильчан и рассказывать о своих работах.Открытие масштабного события приурочено к началу полярной ночи: оно пройдёт 30 ноября в 18 часов в Молодёжном центре. К этому времени уже засияют световые арт-инсталляции в парке отдыха.Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов, рассказывает, что сейчас в парке на улице Комсомольской кипит работа. Здесь ведётся монтаж световых инсталляций, которые позволят норильчанам почувствовать всю бесконечность и загадочность космоса и совершить прогулку по Вселенной.На территории парка разместится несколько световых инсталляций. «Сингулярность», символизирующая состояние Вселенной в определённый момент времени в прошлом, будет сделана в виде светового тоннеля и даст возможность горожанам войти в него и попробовать себе представить, а возможно, и ощутить плотность энергии и кривизну космического пространства. Световая арт-инсталляция «Пространство» представляет собой 16-метровую конструкцию, состоящую из трёх больших мультимедийных экранов. «Горы без вершин» - символическое изображение плато Путорана. Также запланированы инсталляции «Астероиды», «Оптические иллюзии».- Конструкции, которые установят в парке отдыха, привезены из Москвы, где их специально подготовили для фестиваля в Норильске, – делится Карина Андреева. - Они достаточно тяжёлые и устойчивые, чтобы выдержать сильные ветровые нагрузки и в течение всей недели радовать горожан. Эти инсталляции – подарок норильчанам от Агентства развития Норильска, и в будущем их также можно использовать для оформления и декора города.Мария Круглова, куратор проекта, говорит, что тема космоса и прогулок по Вселенной была выбрана не случайно. По сути, Норильск сам по себе - это космос.- С этим городом была связана судьба известного астрофизика Николая Козырева, одного из основоположников современной физики, придумавшего теорию чёрных дыр. В полярную ночь космические объекты и светила особенно заметны и сильнее притягивают взгляды людей. Именно поэтому мы всех приглашаем прогуляться по фестивальным площадкам и ярко отметить начало полярной ночи, - говорит Мария.Образовательный блок фестиваля пройдёт на базе Норильского государственного индустриального института с 1 по 7 декабря. Здесь запланирована серия лекций, связанных с дизайном городской среды и мультимедиадизайном. Горожане узнают, как мультимедиатехнологии помогают преобразовать пространство городской среды. Также состоится дискуссия в формате круглого стола по новым технологиям в искусстве и городской среде.Ещё одной фестивальной площадкой станет кинокомплекс «Родина». Здесь пройдёт молодёжный мультимедиаконкурс «Прогулки по Вселенной», итоги которого подведут 6 декабря.Программа фестиваля опубликована на официальном сайте Агентства развития Норильска.