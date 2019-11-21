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21 ноября 2019, 13:36



До конца этого года будет спроектирована система онлайн-управления уличным освещением.

Пока же включение света в городе обеспечивается 95 электроустановками уличного освещения, каждая оснащена годовым таймером, который ежедневно включает и выключает электроэнергию. - График включения составлен на основании времени восхода и захода солнца на нашей широте: чем короче день, тем раньше включается наружное освещение. Дольше всего город освещается в период с 21 по 25 декабря, освещение подаётся в 21 час 30 минут. В сложных погодных условиях: туман, метель - требуются принудительные включения, иногда установки переводят на круглосуточный режим работы. Так было в прошлом декабре и январе 2019-го, - рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства «Норильскавтодора». Он пояснил, что сегодня в оперативном управлении предприятия находится 170 км воздушных и кабельных линий, 14 трансформаторных подстанций, 158 км автодорог. Из почти 5 000 светильников 132 оснащены натриевыми лампами, а 1 700 – светодиодные. Замена натриевых ламп на светодиодные происходит постепенно, затрудняющий фактор – высокая стоимость светодиодов. Зато потом они показывают себя более эффективными: меньше потребляют энергии и дешевле в обслуживании. Напомним, этим летом заменили 42 светильника на улице Нансена и по дороге на горотвал. Замена, как правило, ведётся летом, содержание же круглогодичное. Занимаются этим подрядчики: ЦАТК обслуживает трассу Норильск - Алыкель, компания «Синтез-Н» - районы города. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:151 По словам специалистов, она позволит снизить расходы на содержание светильников, а также быстрее реагировать на аварии освещения в разных участках автодорог.Пока же включение света в городе обеспечивается 95 электроустановками уличного освещения, каждая оснащена годовым таймером, который ежедневно включает и выключает электроэнергию.- График включения составлен на основании времени восхода и захода солнца на нашей широте: чем короче день, тем раньше включается наружное освещение. Дольше всего город освещается в период с 21 по 25 декабря, освещение подаётся в 21 час 30 минут. В сложных погодных условиях: туман, метель - требуются принудительные включения, иногда установки переводят на круглосуточный режим работы. Так было в прошлом декабре и январе 2019-го, - рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства «Норильскавтодора».Он пояснил, что сегодня в оперативном управлении предприятия находится 170 км воздушных и кабельных линий, 14 трансформаторных подстанций, 158 км автодорог. Из почти 5 000 светильников 132 оснащены натриевыми лампами, а 1 700 – светодиодные. Замена натриевых ламп на светодиодные происходит постепенно, затрудняющий фактор – высокая стоимость светодиодов. Зато потом они показывают себя более эффективными: меньше потребляют энергии и дешевле в обслуживании.Напомним, этим летом заменили 42 светильника на улице Нансена и по дороге на горотвал. Замена, как правило, ведётся летом, содержание же круглогодичное.Занимаются этим подрядчики: ЦАТК обслуживает трассу Норильск - Алыкель, компания «Синтез-Н» - районы города.Фото Дениса Кожевникова