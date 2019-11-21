Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41619

21 ноября 2019, 14:05



Генеральный секретарь Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) Асаки Накагава высоко оценил организацию проведения международной рабочей встречи в Норильске.

Организатор рабочей встречи WWCAM - Агентство развития Норильска. Успех мероприятия - это результат большой командной работы АРН, администрации Норильска и компании «Норникель». Отдельное спасибо организаторы выражают авиакомпании NordStar и руководству аэропорта «Норильск», руководству «НорильскНикельСервис», персоналу гостиниц «Норильск» и «Полярная звезда», показавшим зарубежным гостям высокий уровень сервиса, а также - руководству и работникам Дворца культуры и всем творческим коллективам, участвовавшим в культурной программе. Фото Ирины Яринской

Просмотров:127 По его мнению, Норильск задал новый уровень проведения мероприятия и подтвердил серьёзность своих намерений в работе на международном уровне, сообщает на своей странице в ФБ Максим Миронов, директор АРН. Результатом встречи, стали несколько интересных предложений от Ассоциации, в области строительных технологий и экологического туризма. До конца года необходимо определить, какие результаты для Норильска хотелось бы получить от совместной работы с городами входящими в Ассоциацию и уже с февраля 2020 года начинать активную работу в этом направлении.Организатор рабочей встречи WWCAM - Агентство развития Норильска. Успех мероприятия - это результат большой командной работы АРН, администрации Норильска и компании «Норникель». Отдельное спасибо организаторы выражают авиакомпании NordStar и руководству аэропорта «Норильск», руководству «НорильскНикельСервис», персоналу гостиниц «Норильск» и «Полярная звезда», показавшим зарубежным гостям высокий уровень сервиса, а также - руководству и работникам Дворца культуры и всем творческим коллективам, участвовавшим в культурной программе.Фото Ирины Яринской