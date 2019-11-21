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21 ноября 2019, 14:06



Продолжаются игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. В числе лидеров Первой лиги - прошлогодний победитель «Ремонтник».

В сильнейшей лиге – Первой (чемпионат) участвуют восемь команд: помимо «Ремонтника», представляющего предприятие «Норильсникельремонт», это «Арктика», «Медный завод», «Мотор», «Строитель», «Океан», «Надежда» и молодёжная команда МФК «Норильский никель» - «Норникель-М». Лучших выявят в два круга. По итогам трёх туров лидерство между собой делят «Ремонтник», «Медный завод» и «Океан», набравшие по семь очков. Во Второй лиге (первенство) принимают участие 14 команд. Там встречи только стартовали – был сыгран первый тур, а победителя и призёров выявят в один круг. Кроме того, все участники сезона разыграют и Кубок Норильска, который по традиции проводится по олимпийской системе. Напомним, что действующим чемпионом Норильска – победителем Первой лиги, а также обладателем Кубка города прошлого сезона является «Ремонтник». Серебро сезона 2018/2019 досталось «Надежде», бронза – команде «Норникель-М». «Сезон только начался, но уже можно предположить, что в этот раз борьба будет ещё более принципиальной. Как и в прошлом сезоне, наши принципиальные соперники – «Надежда» и «Океан». Хорошо усилил состав «Медный завод». Не нужно списывать со счетов и «Норникель-М» - резерв главной городской команды. Конкуренция в норильском мини-футболе растёт, что, безусловно, радует. Мы два года подряд были первыми, надеемся и в этот раз повторить свой успех», - сказал лучший бомбардир прошлого сезона, игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов.

Просмотров:114 В розыгрыше этого сезона принимают участие 22 команды, по спортивному принципу поделённые на две лиги – Первую и Вторую. Матчи проходят на всех основных игровых площадках Норильска – Дворец спорта «Арктика», ДФК, БОКМО, Дома спорта «Талнах» и «Кайеркан», а также в Дудинке. Завершится сезон в апреле-мае.В сильнейшей лиге – Первой (чемпионат) участвуют восемь команд: помимо «Ремонтника», представляющего предприятие «Норильсникельремонт», это «Арктика», «Медный завод», «Мотор», «Строитель», «Океан», «Надежда» и молодёжная команда МФК «Норильский никель» - «Норникель-М». Лучших выявят в два круга. По итогам трёх туров лидерство между собой делят «Ремонтник», «Медный завод» и «Океан», набравшие по семь очков.Во Второй лиге (первенство) принимают участие 14 команд. Там встречи только стартовали – был сыгран первый тур, а победителя и призёров выявят в один круг.Кроме того, все участники сезона разыграют и Кубок Норильска, который по традиции проводится по олимпийской системе.Напомним, что действующим чемпионом Норильска – победителем Первой лиги, а также обладателем Кубка города прошлого сезона является «Ремонтник». Серебро сезона 2018/2019 досталось «Надежде», бронза – команде «Норникель-М».«Сезон только начался, но уже можно предположить, что в этот раз борьба будет ещё более принципиальной. Как и в прошлом сезоне, наши принципиальные соперники – «Надежда» и «Океан». Хорошо усилил состав «Медный завод». Не нужно списывать со счетов и «Норникель-М» - резерв главной городской команды. Конкуренция в норильском мини-футболе растёт, что, безусловно, радует. Мы два года подряд были первыми, надеемся и в этот раз повторить свой успех», - сказал лучший бомбардир прошлого сезона, игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов.