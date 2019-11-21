Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41621
21 ноября 2019, 14:20

«История по-красноярски»: в Норильске пройдёт краеведческий диктант.


26 ноября библиотеки Норильска приглашают горожан принять участие в краевом краеведческом диктанте «История по-красноярски», приуроченном к 85-летию Красноярского края.
Участникам будет предложено пройти тест из 17 вопросов на знание культуры и истории нашего региона. В каждом задании предлагается три варианта ответа, из которых надо выбрать верный. За каждый правильный ответ участники получают 5 баллов. Максимальное количество баллов - 85. Победители будут награждены именными дипломами, все остальные участники получат сертификаты.
Забрать свою награду можно будет в библиотеке, в которой писался диктант.
Площадками акции в Норильске будут работать:
публичная библиотека, Ленинский пр., 20а, телефон для справок 46-21-01;
библиотека № 3 «Семейного чтения» по адресу: проезд Котульского, 15, телефон для справок 22-64-31;
библиотека № 4 по адресу: Солнечный проезд, 2, телефон для справок 46-50-22;
Талнахская городская библиотека по адресу: улица Диксона, 9, телефон для справок 37-20-30;
библиотека № 10 по адресу: улица Строительная, 2а, телефон для справок 39-44-34.

Просмотров:107
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 21 ноября 2019 
18:45   В этом году темой главного снежного городка Норильска станет вселенная. На площади набережной озера Долгое начали появляться первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака. 18:30   Два мозаичных панно на улице Комсомольской стали заметнее благодаря подсветке.
18:19   «Поговори со мной об искусстве» - в PolArt-резиденции проведут курс арт-медиации. 17:52   В Красноярском крае работникам культуры планируют присуждать госпремии в 230 тысяч рублей.
17:36   Старая добрая сказка: к Новому году норильский драмтеатр готовит «Снежную королеву». Горожан ждут сюрпризы и чудеса. 17:30   С 1 декабря маршрут талнахских автобусов 27К удлинится до рудника «Таймырский» и станет удобнее для жителей пятого микрорайона.
16:25   В выходные россияне отметят День матери. По этому поводу в Норильске пройдут праздничные концерты. 15:24   Впервые хирурги красноярского кардиоцентра провели две операции в 3D-очках.
15:23   Норильчанка прописала у себя в квартире 8 иностранцев. 15:02   Вернуть, нельзя оставить. Глава Норильска принял решение по талнахской остановке.
14:23   Классики - детям: в Норильском колледже искусств состоится концерт культурно-познавательного проекта «Пойдём семьёй в Концертный зал!». 14:20   «История по-красноярски»: в Норильске пройдёт краеведческий диктант.
14:06   Продолжаются игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. В числе лидеров Первой лиги - прошлогодний победитель «Ремонтник». 14:05   Генеральный секретарь Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) Асаки Накагава высоко оценил организацию проведения международной рабочей встречи в Норильске.
13:36   До конца этого года будет спроектирована система онлайн-управления уличным освещением. 13:27   Норильчан приглашают совершить «Прогулки по Вселенной». В городе пройдёт масштабный Фестиваль света.
11:39   Новый законопроект: сигаретам установят минимальную цену.

 20 ноября 2019 
17:32   Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение. 17:30   Жительницы Красноярского края стали меньше рожать.
17:12   В норильском техникуме промышленных технологий и сервиса открылась спартакиада учащихся средних учебных заведений. 16:57   «И топор может прилететь»: в Красноярске проходят соревнования по северному многоборью.
16:50   Свои кадры: в Дудинке сформируют единую образовательную политику. 16:49   Таймырским браконьерам светит реальный срок за добычу чёрной икры и краснокнижной осетрины.
15:38   Норильчане стартуют в новой юношеской лиге по мини-футболу. 15:23   «Единая Россия» проведёт неделю приёма граждан в Норильске.
15:22   Приближается срок уплаты имущественных налогов. 15:03   О плюсах диспансеризации норильчанам расскажут волонтёры-медики.
14:41   Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса. 14:32   Норильчане вернулись с краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». У нашей команды - три золота и одно серебро.
14:15   Звание «Мисс России» среди жителей Калифорнии получила красавица из Дудинки. 14:14   Ежегодный городской конкурс «Дорожный патруль - 2019» определил сильнейшую команду среди ЮИД.
13:56   МТС улучшила качество связи для труднодоступного посёлка на Крайнем Севере 12:52   Минус два миллиона. Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Кайеркана.
12:47   Два авантюриста на дельталёте отправятся в Арктическое приключение через Норильск. 12:43   В Роевом ручье медведица из Норильска поправилась до 180 килограммов.
12:41   Все лесопользователи Красноярского края теперь обязаны восстанавливать леса после вырубок.

 19 ноября 2019 
18:27   Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта считают, что новая остановка на въезде в Талнах безопаснее прежней. 17:54   «Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes.
17:39   Водительское удостоверение – через Госуслуги. Госавтоинспекторы рассказали курсантам автошколы о преимуществах этого портала. 17:39   Наркотиков в Норильске стало меньше, на смену им пришёл снюс.
17:33   В Норильске открылся V фестиваль культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом. 17:11   «Норникель» порадует детвору интересным и познавательным новогодним подарком.
16:44   Делегация из Страны восходящего солнца, основатели Ассоциации зимних городов мира, побывали Надеждинском металлургическом заводе. 16:00   Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.
15:10   Госуслуги в помощь. В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров. 15:09   Названа средняя зарплата жителя Красноярского края.
14:57   Подведены итоги норильского этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 14:51   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК.
14:51   МФК «Норильский никель» сыграл боевую ничью с «Динамо-Самара» - 2:2. 14:49   Творческое объединение «Планёрка» устроило новую яркую встречу «Любимые хиты XX века».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх