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21 ноября 2019, 14:20



«История по-красноярски»: в Норильске пройдёт краеведческий диктант.

Участникам будет предложено пройти тест из 17 вопросов на знание культуры и истории нашего региона. В каждом задании предлагается три варианта ответа, из которых надо выбрать верный. За каждый правильный ответ участники получают 5 баллов. Максимальное количество баллов - 85. Победители будут награждены именными дипломами, все остальные участники получат сертификаты. Забрать свою награду можно будет в библиотеке, в которой писался диктант. Площадками акции в Норильске будут работать: публичная библиотека, Ленинский пр., 20а, телефон для справок 46-21-01; библиотека № 3 «Семейного чтения» по адресу: проезд Котульского, 15, телефон для справок 22-64-31; библиотека № 4 по адресу: Солнечный проезд, 2, телефон для справок 46-50-22; Талнахская городская библиотека по адресу: улица Диксона, 9, телефон для справок 37-20-30; библиотека № 10 по адресу: улица Строительная, 2а, телефон для справок 39-44-34.

Просмотров:107 26 ноября библиотеки Норильска приглашают горожан принять участие в краевом краеведческом диктанте «История по-красноярски», приуроченном к 85-летию Красноярского края.Участникам будет предложено пройти тест из 17 вопросов на знание культуры и истории нашего региона. В каждом задании предлагается три варианта ответа, из которых надо выбрать верный. За каждый правильный ответ участники получают 5 баллов. Максимальное количество баллов - 85. Победители будут награждены именными дипломами, все остальные участники получат сертификаты.Забрать свою награду можно будет в библиотеке, в которой писался диктант.Площадками акции в Норильске будут работать:публичная библиотека, Ленинский пр., 20а, телефон для справок 46-21-01;библиотека № 3 «Семейного чтения» по адресу: проезд Котульского, 15, телефон для справок 22-64-31;библиотека № 4 по адресу: Солнечный проезд, 2, телефон для справок 46-50-22;Талнахская городская библиотека по адресу: улица Диксона, 9, телефон для справок 37-20-30;библиотека № 10 по адресу: улица Строительная, 2а, телефон для справок 39-44-34.