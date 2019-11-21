Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41622

21 ноября 2019, 14:23



Классики - детям: в Норильском колледже искусств состоится концерт культурно-познавательного проекта «Пойдём семьёй в Концертный зал!».

Они же напомнили, что на все концерты проекта «Пойдём семьёй в Концертный зал!» предусмотрен абонемент по льготной цене. Абонементы в продаже до 1 декабря включительно. А очередной концерт состоится также 1 декабря в 14.00 в Концертном зале НКИ.

Просмотров:123 Юные норильчане познакомятся с творчеством Роберта Шумана и Петра Чайковского. Волшебную музыку великих композиторов исполнят виолончелисты, скрипачи, пианисты, флейтисты, вокалисты Норильского колледжа искусств, Норильской и Талнахской школ искусств. «Болезнь куклы», «Неаполитанская песенка», «Отзвуки театра», «Зимний вечер» - это лишь малая часть произведений, которые услышат на концерте маленькие зрители. А образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» исполнит «Русский танец» из балета «Лебединое озеро». Программа будет интересна и понятна детям старше шести лет, уверяют организаторы концерта.Они же напомнили, что на все концерты проекта «Пойдём семьёй в Концертный зал!» предусмотрен абонемент по льготной цене. Абонементы в продаже до 1 декабря включительно.А очередной концерт состоится также 1 декабря в 14.00 в Концертном зале НКИ.