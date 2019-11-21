Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41623

21 ноября 2019, 15:02



Вернуть, нельзя оставить. Глава Норильска принял решение по талнахской остановке.

- Считаю, что перенос был осуществлён преждевременно. Та остановка, на которую перенесли, была не подготовлена. Там плохое освещение, нет мест, где люди в тепле могли бы ждать автобус. И поэтому сейчас мы готовим проект тёплой остановки, которая будет установлена в следующем году. А сейчас восстанавливаем знаки на предыдущей остановке. И устанавливаем там систему видеонаблюдения, которая будет фиксировать все нарушения, - резюмировал глава города Норильска Ринат Ахметчин. По информации ОМВД Норильска, за 11 месяцев текущего года в районе остановки было зарегистрировано 767 административных правонарушений. Из них только 524 - за нарушение требований знака «Остановка запрещена». Когда остановка вернётся на прежнее место, ГИБДД уделит пристальное внимание данной территории, - заявил на совещании начальник ОМВД России по городу Норильску Геннадий Маслов. Остановку планируют вернуть на прежнее место в течение двух недель. Фото Ирины Яринской

Просмотров:279 В связи с большим количеством жалоб, связанных с переносом талнахской остановки, на совещании при главе Норильска принято решение вернуть её обратно, пока на перроне не появится тёплый павильон. Ринат Ахметчин взял ситуацию под личный контроль. В течение недели представители администрации Норильска совместно с сотрудниками полиции, прокуратуры и частных транспортных предприятий выезжали в рудную столицу и вносили свои предложения. И вот итог:- Считаю, что перенос был осуществлён преждевременно. Та остановка, на которую перенесли, была не подготовлена. Там плохое освещение, нет мест, где люди в тепле могли бы ждать автобус. И поэтому сейчас мы готовим проект тёплой остановки, которая будет установлена в следующем году. А сейчас восстанавливаем знаки на предыдущей остановке. И устанавливаем там систему видеонаблюдения, которая будет фиксировать все нарушения, - резюмировал глава города Норильска Ринат Ахметчин.По информации ОМВД Норильска, за 11 месяцев текущего года в районе остановки было зарегистрировано 767 административных правонарушений. Из них только 524 - за нарушение требований знака «Остановка запрещена». Когда остановка вернётся на прежнее место, ГИБДД уделит пристальное внимание данной территории, - заявил на совещании начальник ОМВД России по городу Норильску Геннадий Маслов.Остановку планируют вернуть на прежнее место в течение двух недель.Фото Ирины Яринской