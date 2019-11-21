Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41624

21 ноября 2019, 15:23



Норильчанка прописала у себя в квартире 8 иностранцев.

В отношении девушки завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по статье - лишение свободы на три года. Норильчанка находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:126 Факт нарушения выявили полицейские во время проверки мест пребывания и регистрации иностранцев. Оказалось, что 21-летняя девушка с июля по октябрь этого года за деньги зарегистрировала в квартире 8 гостей города из ближнего зарубежья. По месту регистрации они не проживали.В отношении девушки завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по статье - лишение свободы на три года. Норильчанка находится под подпиской о невыезде.