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21 ноября 2019, 15:24



Впервые хирурги красноярского кардиоцентра провели две операции в 3D-очках.

Фото ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии"

Просмотров:107 Эндоскопическая стойка 3D-визуализации «Эйнштейн» позволяет провести сложные операции на клапанах сердца через мини-доступ. Пациенту не нужно вскрывать грудную клетку - хирург делает только межрёберный надрез всего в 5 сантиметров длиной. Врач с помощью специальных очков видит объёмное изображение тканей и сосудов. Провести операции красноярским врачам помогал главный сердечно-сосудистый хирург Сибири Александр Богачев-Прокофьев. Пациентки чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Шрам после операции почти не заметен.Фото ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии"