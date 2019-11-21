Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41627

21 ноября 2019, 16:25



В выходные россияне отметят День матери. По этому поводу в Норильске пройдут праздничные концерты.

В этом году праздничные мероприятия пройдут 23 и 24 ноября. 23 ноября в 14.00 в Городском центре культуры состоится праздничный концерт «Не бойся, мама рядом!». Концертная программа будет включать в себя творческие номера хореографических ансамблей «Шкода», «Тагридис», «Болеро», «Фристайл», театра танца «сНежный», а также вокального коллектива Voices. Гости праздника познакомятся с работой «агентства по доставке детей на землю». Каждый день аисты летают по расписанию, счастливые родители радуются своим новорождённым детям. Но однажды случилось непредвиденное: один ребёнок испугался реального мира и совершенно не желает появляться на свет! Убедить ребёнка, что мир - прекрасное место, и от всех его опасностей всегда сможет защитить мама - задача сотрудников небесной канцелярии. 23 ноября в 14.00 в Культурно-досуговом центре «Юбилейный» состоится праздничная программа «Сказка о мамином сердце». Гости окунутся в сердечную атмосферу добра и уюта. Этому будет способствовать выставка рукотворных кукол мастера Татьяны Серяковой и весёлые фотозоны, где даже папы смогут превратиться в героев весёлых отечественных мультфильмов. А на мастер-классе «Подарок для мамы» талантливые кайерканские умельцы научат всех желающих создавать милые сувениры из простейших подручных материалов. Концерт порадует поклонников вокального и танцевального творчества. Хореографический ансамбль «Самоцветы» представит композиции «Мотыльки», «Лялечка» и «Считалочки». Ансамбль «Кайерканская мозаика» исполнит «Девичий перепляс». Ребята из ансамбля «Ровесник» споют песни «Мама» и «Колыбельная медведицы». Выступят и девчонки из ансамбля «Алые паруса» гимназии № 11, и солисты студии «Свои» Александр Хаджаев, Светлана Смычкова и Наталья Чернявская. Впервые на большой сцене юные театралы из творческого объединения «Кулиска» разыграют трогательные и юмористические сценки, посвящённые мамам. А в исполнении танцевального ансамбля «Экспромт» состоится премьера хореографической постановки «Манерные проходочки». Главными героями праздника станут многодетные мамы со своими ребятишками. Им вручат сертификаты на посещение новогодних театрализованных представлений и семейных кинофильмов. 24 ноября в 15.00 в Талнахской городской библиотеке состоится праздничная программа «Мир под названием Мама». Специалисты Культурно-досугового им. В. Высоцкого подготовили для всех мам концертную программу. На сцене центрального зала библиотеки с праздничным приветом выступят всем знакомые и горячо любимые творческие коллективы Талнаха: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», вокальный коллектив «Криницы», ансамбли «Жарки», DekaDans, «Выкрутасы», малыши из детского сада № 86 «Брусничка». В выставочном зале первого этажа гости смогут полюбоваться новыми яркими и оригинальными фотоработами конкурса «Фотодом-2019». Вход на все мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений, где проходят концерты.

Просмотров:121 День матери в стране учреждён указом президента Бориса Ельцина ещё в 1998 году. Отмечают его в последнее воскресенье ноября. В этот день дети любого возраста поздравляют самых дорогих в жизни женщин. И из года в год культурные учреждения Норильска готовят для мам трогательные поздравления, концерты, акции, мероприятия, которые запоминаются теплом и эмоциональным накалом надолго.В этом году праздничные мероприятия пройдут 23 и 24 ноября.23 ноября в 14.00 в Городском центре культуры состоится праздничный концерт «Не бойся, мама рядом!». Концертная программа будет включать в себя творческие номера хореографических ансамблей «Шкода», «Тагридис», «Болеро», «Фристайл», театра танца «сНежный», а также вокального коллектива Voices.Гости праздника познакомятся с работой «агентства по доставке детей на землю». Каждый день аисты летают по расписанию, счастливые родители радуются своим новорождённым детям. Но однажды случилось непредвиденное: один ребёнок испугался реального мира и совершенно не желает появляться на свет! Убедить ребёнка, что мир - прекрасное место, и от всех его опасностей всегда сможет защитить мама - задача сотрудников небесной канцелярии.23 ноября в 14.00 в Культурно-досуговом центре «Юбилейный» состоится праздничная программа «Сказка о мамином сердце». Гости окунутся в сердечную атмосферу добра и уюта. Этому будет способствовать выставка рукотворных кукол мастера Татьяны Серяковой и весёлые фотозоны, где даже папы смогут превратиться в героев весёлых отечественных мультфильмов. А на мастер-классе «Подарок для мамы» талантливые кайерканские умельцы научат всех желающих создавать милые сувениры из простейших подручных материалов.Концерт порадует поклонников вокального и танцевального творчества. Хореографический ансамбль «Самоцветы» представит композиции «Мотыльки», «Лялечка» и «Считалочки». Ансамбль «Кайерканская мозаика» исполнит «Девичий перепляс». Ребята из ансамбля «Ровесник» споют песни «Мама» и «Колыбельная медведицы». Выступят и девчонки из ансамбля «Алые паруса» гимназии № 11, и солисты студии «Свои» Александр Хаджаев, Светлана Смычкова и Наталья Чернявская.Впервые на большой сцене юные театралы из творческого объединения «Кулиска» разыграют трогательные и юмористические сценки, посвящённые мамам. А в исполнении танцевального ансамбля «Экспромт» состоится премьера хореографической постановки «Манерные проходочки».Главными героями праздника станут многодетные мамы со своими ребятишками. Им вручат сертификаты на посещение новогодних театрализованных представлений и семейных кинофильмов.24 ноября в 15.00 в Талнахской городской библиотеке состоится праздничная программа «Мир под названием Мама».Специалисты Культурно-досугового им. В. Высоцкого подготовили для всех мам концертную программу. На сцене центрального зала библиотеки с праздничным приветом выступят всем знакомые и горячо любимые творческие коллективы Талнаха: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», вокальный коллектив «Криницы», ансамбли «Жарки», DekaDans, «Выкрутасы», малыши из детского сада № 86 «Брусничка».В выставочном зале первого этажа гости смогут полюбоваться новыми яркими и оригинальными фотоработами конкурса «Фотодом-2019».Вход на все мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений, где проходят концерты.