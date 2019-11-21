Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41628

21 ноября 2019, 17:30



С 1 декабря маршрут талнахских автобусов 27К удлинится до рудника «Таймырский» и станет удобнее для жителей пятого микрорайона.

- В мае 2019 года перевозчик вышел с инициативой в адрес администрации и заявил о готовности приобрести ещё три автобуса для работы на маршруте, – говорит начальник отдела транспорта управления горхозяйства администрации Норильска Павел Пискунов. – После обсуждения решение было признано целесообразным и полезным для жителей Талнаха. Также был рассмотрен и вопрос об изменении схемы движения маршрута до рудника «Таймырский». Сейчас до этого предприятия ходят только автобусы № 24, но они не идут по пятому микрорайону - по улицам Новой и Энтузиастов. А теперь на маршруте № 27 у жителей «горы» появится возможность добираться на рудник «Таймырский». Рейсы до «Таймырского» будут выполняться с интервалом в полчаса, начиная с шести утра и до половины десятого вечера. Перевозчик разместит расписание на предприятии, на официальном сайте города Норильска, а в перспективе - и в приложении Bustime. Все автобусы, которые едут до рудника «Таймырский», обозначены соответствующей схемой маршрута. Всего с 1 декабря на маршруте 27К будет работать десять автобусов, один останется в резерве на случай поломок. Три новых автобуса соответствуют всем требованиям по безопасности и удобству: в них установлено противоскользящее покрытие, они оборудованы пандусами и местом для крепления инвалидной коляски. В наличии - автоинформаторы, система ГЛОНАСС для мониторинга и навигации, а также тахограф. Салон имеет 19 посадочных мест, всего автобус способен вместить 52 пассажира. Фото Ирины Яринской

Просмотров:96 С прошлого года маршрут 27К обслуживает индивидуальный предприниматель И.Н. Хитрых, который в первый год своей работы закупил восемь новых автобусов «ПАЗ Вектор next». Олег Сорока, представитель перевозчика, рассказывает, что такие автобусы в целом зарекомендовали себя хорошо. Нареканий от пассажиров не было. Манёвренные, экологичные и экономичные автобусы удобны для всех без исключения жителей района, в том числе и для маломобильных горожан.- В мае 2019 года перевозчик вышел с инициативой в адрес администрации и заявил о готовности приобрести ещё три автобуса для работы на маршруте, – говорит начальник отдела транспорта управления горхозяйства администрации Норильска Павел Пискунов. – После обсуждения решение было признано целесообразным и полезным для жителей Талнаха. Также был рассмотрен и вопрос об изменении схемы движения маршрута до рудника «Таймырский». Сейчас до этого предприятия ходят только автобусы № 24, но они не идут по пятому микрорайону - по улицам Новой и Энтузиастов. А теперь на маршруте № 27 у жителей «горы» появится возможность добираться на рудник «Таймырский».Рейсы до «Таймырского» будут выполняться с интервалом в полчаса, начиная с шести утра и до половины десятого вечера. Перевозчик разместит расписание на предприятии, на официальном сайте города Норильска, а в перспективе - и в приложении Bustime. Все автобусы, которые едут до рудника «Таймырский», обозначены соответствующей схемой маршрута.Всего с 1 декабря на маршруте 27К будет работать десять автобусов, один останется в резерве на случай поломок. Три новых автобуса соответствуют всем требованиям по безопасности и удобству: в них установлено противоскользящее покрытие, они оборудованы пандусами и местом для крепления инвалидной коляски. В наличии - автоинформаторы, система ГЛОНАСС для мониторинга и навигации, а также тахограф. Салон имеет 19 посадочных мест, всего автобус способен вместить 52 пассажира.Фото Ирины Яринской