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21 ноября 2019, 17:36



Старая добрая сказка: к Новому году норильский драмтеатр готовит «Снежную королеву». Горожан ждут сюрпризы и чудеса.

По её словам, от основной канвы сказки Андерсена она не отступала: здесь так же звучит история о всепобеждающей любви и вере, основанная на мощнейшем конфликте тепла и холода, света и тьмы, времени и вечности. Однако от зловещей атмосферы режиссёр постаралась уйти. «Нам хотелось, чтобы получилась добрая сказка. Даже троллей, свиту Снежной королевы, я сделала добрыми и смешными», - говорит Анна Бабанова. Главные роли – Кая и Герды - исполняют дети, 13-летние Юлия Коваленко и Иван Хатников. С работой ребят зрители уже знакомы по целому ряду спектаклей. «Я, конечно, рисковала, беря в новогоднюю сказку детей, но то, как работает Юля, меня просто поражает. У неё главная роль, и артист должен быть достаточно харизматичным, чтобы «тянуть» на себе весь спектакль. И Юля отлично справляется с задачей», - отмечает режиссёр. Роль Снежной королевы исполняет Варвара Бабаянц. Несмотря на то что типаж Варвары далёк от образа холодной властительницы, талант любимой норильчанами актрисы, несомненно, сделает образ королевы незабываемым. Для работы над постановкой Анна Бабанова пригласила художника Хетага Цаболова. Он предложил интересный ход, который труппа отлично восприняла. По первоначальной идее режиссёра тролли, свита королевы должны были параллельно изображать и второстепенных персонажей сказки – принца и принцессу, ворона. Художник же предложил ввести элемент кукольного театра, когда тролли играют кукольными персонажами. Получилось любопытно, считает режиссёр, и эксперимент должен понравиться зрителям. Художник же предложил необычную технологию изготовления костюмов, поэтому интересно работать и цехам: пошивочному, костюмерному, декорационному. Для создания сказочной атмосферы театр заказал кривые зеркала, которые установят в зрительском фойе, чтобы до спектакля публика могла полюбоваться отражением. «Комнаты смеха – это наше детство, современные дети в большинстве с ними не знакомы, - отмечает Бабанова. - Думаю, это должно быть интересно. До спектакля публика зарядится позитивом в фойе, а потом получит удовольствие от сказки». По традиции перед каждой сказкой ребят поздравят Дед Мороз и сказочные герои, которые проведут с малышами конкурсы и игры. Стартует новогодний марафон 26 декабря и продлится до 8 января. Конечно, артистам, даже взрослым, такое испытание всегда даётся нелегко, что уж говорить о детях. Зато после этого никакого страха публики у детей не останется, они будут выходить на сцену, как в родной дом, уверена Анна Бабанова.

Просмотров:80 О том, что затевается в норильской «Маяковке» к Новому году, «Заполярка» узнала у главного режиссёра театра Анной Бабановой.По её словам, от основной канвы сказки Андерсена она не отступала: здесь так же звучит история о всепобеждающей любви и вере, основанная на мощнейшем конфликте тепла и холода, света и тьмы, времени и вечности. Однако от зловещей атмосферы режиссёр постаралась уйти.«Нам хотелось, чтобы получилась добрая сказка. Даже троллей, свиту Снежной королевы, я сделала добрыми и смешными», - говорит Анна Бабанова.Главные роли – Кая и Герды - исполняют дети, 13-летние Юлия Коваленко и Иван Хатников. С работой ребят зрители уже знакомы по целому ряду спектаклей.«Я, конечно, рисковала, беря в новогоднюю сказку детей, но то, как работает Юля, меня просто поражает. У неё главная роль, и артист должен быть достаточно харизматичным, чтобы «тянуть» на себе весь спектакль. И Юля отлично справляется с задачей», - отмечает режиссёр.Роль Снежной королевы исполняет Варвара Бабаянц. Несмотря на то что типаж Варвары далёк от образа холодной властительницы, талант любимой норильчанами актрисы, несомненно, сделает образ королевы незабываемым.Для работы над постановкой Анна Бабанова пригласила художника Хетага Цаболова. Он предложил интересный ход, который труппа отлично восприняла. По первоначальной идее режиссёра тролли, свита королевы должны были параллельно изображать и второстепенных персонажей сказки – принца и принцессу, ворона. Художник же предложил ввести элемент кукольного театра, когда тролли играют кукольными персонажами. Получилось любопытно, считает режиссёр, и эксперимент должен понравиться зрителям.Художник же предложил необычную технологию изготовления костюмов, поэтому интересно работать и цехам: пошивочному, костюмерному, декорационному.Для создания сказочной атмосферы театр заказал кривые зеркала, которые установят в зрительском фойе, чтобы до спектакля публика могла полюбоваться отражением.«Комнаты смеха – это наше детство, современные дети в большинстве с ними не знакомы, - отмечает Бабанова. - Думаю, это должно быть интересно. До спектакля публика зарядится позитивом в фойе, а потом получит удовольствие от сказки».По традиции перед каждой сказкой ребят поздравят Дед Мороз и сказочные герои, которые проведут с малышами конкурсы и игры.Стартует новогодний марафон 26 декабря и продлится до 8 января. Конечно, артистам, даже взрослым, такое испытание всегда даётся нелегко, что уж говорить о детях. Зато после этого никакого страха публики у детей не останется, они будут выходить на сцену, как в родной дом, уверена Анна Бабанова.