Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41630

21 ноября 2019, 17:52



В Красноярском крае работникам культуры планируют присуждать госпремии в 230 тысяч рублей.

Издание также сообщает, что согласно проекту всего будет семь видов краевой госпремии, у каждого - имя известного деятеля культуры России и региона: Хворостовского, Годенко, Астафьева, Сурикова, Смоктуновского, Трегубовича и Шпиллера. Размер одной премии — 230 тысяч рублей. Решение о присуждении будет принимать губернатор на основании предложений экспертного совета. «Все люди известные, за них даже агитировать не надо. Совсем недавно прошёл фестиваль Хворостовского. Что мне очень дорого — это премия имени Смоктуновского. Как написано в пояснительной записке, он долгое время был в Красноярском крае. Он, вы знаете, ссылку отбывал в Норильске и служил в театре. Это великолепно. Тот же Трегубович — кинорежиссёр, тоже наш земляк. Я надеюсь, это будет не только стимулировать творческую деятельность, но также обеспечит более благоприятные условия для новых наших культурных достижений. Это вот такой серьёзнейший вектор, очень приятный, мне кажется, для всех красноярцев», - цитирует Newslab председателя комитета по образованию, культуре и спорту Людмилу Магомедову.

Просмотров:70 Об этом пишет Newslab.ru со ссылкой на Законодательное собрание региона - законопроект в первом чтении рассмотрели депутаты и вынесли его на второе чтение. При этом государственные премии хотят присуждать творческим коллективам и работникам культуры.Издание также сообщает, что согласно проекту всего будет семь видов краевой госпремии, у каждого - имя известного деятеля культуры России и региона: Хворостовского, Годенко, Астафьева, Сурикова, Смоктуновского, Трегубовича и Шпиллера. Размер одной премии — 230 тысяч рублей. Решение о присуждении будет принимать губернатор на основании предложений экспертного совета.«Все люди известные, за них даже агитировать не надо. Совсем недавно прошёл фестиваль Хворостовского. Что мне очень дорого — это премия имени Смоктуновского. Как написано в пояснительной записке, он долгое время был в Красноярском крае. Он, вы знаете, ссылку отбывал в Норильске и служил в театре. Это великолепно. Тот же Трегубович — кинорежиссёр, тоже наш земляк. Я надеюсь, это будет не только стимулировать творческую деятельность, но также обеспечит более благоприятные условия для новых наших культурных достижений. Это вот такой серьёзнейший вектор, очень приятный, мне кажется, для всех красноярцев», - цитирует Newslab председателя комитета по образованию, культуре и спорту Людмилу Магомедову.