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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:45 В этом году темой главного снежного городка Норильска станет вселенная. На площади набережной озера Долгое начали появляться первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака.
18:30 Два мозаичных панно на улице Комсомольской стали заметнее благодаря подсветке.
18:19 «Поговори со мной об искусстве» - в PolArt-резиденции проведут курс арт-медиации.
17:52 В Красноярском крае работникам культуры планируют присуждать госпремии в 230 тысяч рублей.
17:36 Старая добрая сказка: к Новому году норильский драмтеатр готовит «Снежную королеву». Горожан ждут сюрпризы и чудеса.
17:30 С 1 декабря маршрут талнахских автобусов 27К удлинится до рудника «Таймырский» и станет удобнее для жителей пятого микрорайона.
16:25 В выходные россияне отметят День матери. По этому поводу в Норильске пройдут праздничные концерты.
15:24 Впервые хирурги красноярского кардиоцентра провели две операции в 3D-очках.
15:23 Норильчанка прописала у себя в квартире 8 иностранцев.
15:02 Вернуть, нельзя оставить. Глава Норильска принял решение по талнахской остановке.
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