Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41631

21 ноября 2019, 18:19



«Поговори со мной об искусстве» - в PolArt-резиденции проведут курс арт-медиации.

арт-резиденции: курса арт-медиации «Поговори со мной об искусстве». Первый модуль образовательной программы пройдёт 23 и 24 ноября в PolArt-резиденции по адресу: Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь. Набор слушателей проводился среди норильчан на конкурсной основе в сентябре-октябре. По результатам рассмотрения заявок для участия в программе приглашены 18 человек.

Просмотров:65 Музей Норильска в партнёрстве с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства ГЦСИ-РОСИЗО объявляет о старте специального проекта Полярнойарт-резиденции: курса арт-медиации «Поговори со мной об искусстве».Первый модуль образовательной программы пройдёт 23 и 24 ноября в PolArt-резиденции по адресу: Б. Хмельницкого, 1,4-й подъезд, цоколь. Набор слушателей проводился среди норильчан на конкурсной основе в сентябре-октябре. По результатам рассмотрения заявок для участия в программе приглашены 18 человек.