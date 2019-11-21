Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41632

21 ноября 2019, 18:30



Два мозаичных панно на улице Комсомольской стали заметнее благодаря подсветке.

- Силами подрядчика были выполнены проектные, монтажные и пусконаладочные работы, – говорит Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства управления «Норильскавтодор». – Подсветка будет включаться по графику наружного освещения с наступлением сумерек. Суммарная мощность подсветки составляет 900 Ватт. На одно мозаичное панно приходится 19 светильников, которые располагаются по вертикали на фасаде соседнего дома. Для панно был выбран самый оптимальный вариант подсветки, который не мешает жильцам домов и выделяет мозаику в темноте.

Просмотров:68 После восстановления в летний период мозаичных панно на фасадах домов на Комсомольской, 43а, и Комсомольской, 47а, администрация города приняла решение об их архитектурной подсветке. «Норильскавтодор» заключил с подрядчиком контракт на один миллион 90 тысяч рублей. Работы по монтажу 38 точечных светодиодных светильников начались месяц назад, а на прошлой неделе мозаичные панно заиграли новыми красками.- Силами подрядчика были выполнены проектные, монтажные и пусконаладочные работы, – говорит Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства управления «Норильскавтодор». – Подсветка будет включаться по графику наружного освещения с наступлением сумерек.Суммарная мощность подсветки составляет 900 Ватт. На одно мозаичное панно приходится 19 светильников, которые располагаются по вертикали на фасаде соседнего дома.Для панно был выбран самый оптимальный вариант подсветки, который не мешает жильцам домов и выделяет мозаику в темноте.