Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41633

21 ноября 2019, 18:45



В этом году темой главного снежного городка Норильска станет вселенная. На площади набережной озера Долгое начали появляться первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака.

- Габариты блоков метр на два метра или полтора на полтора, вес каждого – около 700 кг. За три недели – с момента, когда установилась нужная толщина льда - мы выпилили 500 блоков, ещё около 50 предстоит заготовить, - рассказывает Иван Бондарев представитель подрядчика предпринимателя Шаренко, третий год занимающегося подготовкой льда для праздничного украшения Норильска. В этом году на их попечении Центральный район, Оганер и Талнах. В Кайеркане подготовкой льда занимается другая организация. Блоки добывались на Долгом озере - вода чистая, потому и лёд прозрачный, без дефектов и примесей, уверяют специалисты. В свою очередь, художники, прибывшие из Красноярска, уже приступили к резке фигур. В концепцию вселенной и космоса, предложенную Агентством развития Норильска, вписываются знаки зодиака, космические корабли, инопланетяне. Будет и ещё одна интересная, но пока секретная фигура. Завершить работы по контракту подрядчики должны к 18 декабря. Кроме того, в парке, где традиционно развернутся основные гуляния, появятся снежные ёлочки, украшенные гирляндами и подсветкой, которые будут организовывать движение по городку. Центральное место займёт 20-метровая пушистая красавица, которую уже монтируют. Для развлечения гостей городка строители соберут три горки разного размера. Самая большая – с вылетом до 20 метров. Зона катания ради безопасности детворы будет ограждена ледяным забором с подсветкой. За ними расположится фотозона, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также ставший популярным у жителей ледяной трон. В глубине парка откроется космическая тема, рядом - восьмиметровая горка для желающих прокатиться с ветерком. На Театральной площади традиционно появятся ёлка, символ года Мышонок, Дед Мороз и Снегурочка, а также ледяная горка. Кстати, фигурки Мыши уже заняли своё место у ряда городских зданий - администрации, молодёжного центра, вскоре они поселятся и у музея Норильска, ГЦК и на въезде в город. В Талнахе, Оганере и Кайеркане снежные городки будут выполнены в духе сказок Пушкина и русских былин. В районах установят по девять ледяных фигур, три появится в Оганере. Все они будут подсвечены, что создаст праздничную атмосферу городков. - Подрядные организации - ИП Шаренко, «Таймырстрой», «Рабочий ресурс», «Небо» - приступили к работе на прошлой неделе во всех районах города. Все, кто занят на строительстве и ледовой заготовке, – норильчане, все они относятся к работе с душой. Традиционно в новогодних городках будет смонтирована иллюминация, так что смотреться всё будет хорошо. Открытие ёлок мы ожидаем в двадцатых числах декабря, за два-три дня до этого наведём последний лоск. А на празднике открытия во всех районах мы ждём фейерверк, - пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС. Все работы, связанные с обустройством снежных городков, включая их будущий демонтаж, обойдутся муниципалитету в 21 миллион рублей, что соразмерно цифре прошлого года. А поскольку подрядчики определились быстро, у них было время провести подготовительные работы – ревизию ёлок и иллюминации, резку льда – так что отставаний в графике нет. Как и сомнений в том, что в назначенный час снежные городки откроются навстречу празднику. Фото Ирины Яринской

Просмотров:63 Это станет подарком для жителей города, уверены строители, ведь каждый сможет найти свой знак и сфотографироваться на его фоне. Сегодня подготовили уже 95% ледяных блоков, нужных для оформления снежных городков города, оставшуюся часть обещают набрать в ближайшие два-три дня.- Габариты блоков метр на два метра или полтора на полтора, вес каждого – около 700 кг. За три недели – с момента, когда установилась нужная толщина льда - мы выпилили 500 блоков, ещё около 50 предстоит заготовить, - рассказывает Иван Бондарев представитель подрядчика предпринимателя Шаренко, третий год занимающегося подготовкой льда для праздничного украшения Норильска. В этом году на их попечении Центральный район, Оганер и Талнах. В Кайеркане подготовкой льда занимается другая организация.Блоки добывались на Долгом озере - вода чистая, потому и лёд прозрачный, без дефектов и примесей, уверяют специалисты. В свою очередь, художники, прибывшие из Красноярска, уже приступили к резке фигур. В концепцию вселенной и космоса, предложенную Агентством развития Норильска, вписываются знаки зодиака, космические корабли, инопланетяне. Будет и ещё одна интересная, но пока секретная фигура. Завершить работы по контракту подрядчики должны к 18 декабря.Кроме того, в парке, где традиционно развернутся основные гуляния, появятся снежные ёлочки, украшенные гирляндами и подсветкой, которые будут организовывать движение по городку. Центральное место займёт 20-метровая пушистая красавица, которую уже монтируют. Для развлечения гостей городка строители соберут три горки разного размера. Самая большая – с вылетом до 20 метров. Зона катания ради безопасности детворы будет ограждена ледяным забором с подсветкой. За ними расположится фотозона, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также ставший популярным у жителей ледяной трон. В глубине парка откроется космическая тема, рядом - восьмиметровая горка для желающих прокатиться с ветерком.На Театральной площади традиционно появятся ёлка, символ года Мышонок, Дед Мороз и Снегурочка, а также ледяная горка. Кстати, фигурки Мыши уже заняли своё место у ряда городских зданий - администрации, молодёжного центра, вскоре они поселятся и у музея Норильска, ГЦК и на въезде в город.В Талнахе, Оганере и Кайеркане снежные городки будут выполнены в духе сказок Пушкина и русских былин. В районах установят по девять ледяных фигур, три появится в Оганере. Все они будут подсвечены, что создаст праздничную атмосферу городков.- Подрядные организации - ИП Шаренко, «Таймырстрой», «Рабочий ресурс», «Небо» - приступили к работе на прошлой неделе во всех районах города. Все, кто занят на строительстве и ледовой заготовке, – норильчане, все они относятся к работе с душой. Традиционно в новогодних городках будет смонтирована иллюминация, так что смотреться всё будет хорошо. Открытие ёлок мы ожидаем в двадцатых числах декабря, за два-три дня до этого наведём последний лоск. А на празднике открытия во всех районах мы ждём фейерверк, - пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.Все работы, связанные с обустройством снежных городков, включая их будущий демонтаж, обойдутся муниципалитету в 21 миллион рублей, что соразмерно цифре прошлого года. А поскольку подрядчики определились быстро, у них было время провести подготовительные работы – ревизию ёлок и иллюминации, резку льда – так что отставаний в графике нет. Как и сомнений в том, что в назначенный час снежные городки откроются навстречу празднику.Фото Ирины Яринской