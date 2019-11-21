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21 ноября 2019, 18:45

В этом году темой главного снежного городка Норильска станет вселенная. На площади набережной озера Долгое начали появляться первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака.


Это станет подарком для жителей города, уверены строители, ведь каждый сможет найти свой знак и сфотографироваться на его фоне. Сегодня подготовили уже 95% ледяных блоков, нужных для оформления снежных городков города, оставшуюся часть обещают набрать в ближайшие два-три дня.
- Габариты блоков метр на два метра или полтора на полтора, вес каждого – около 700 кг. За три недели – с момента, когда установилась нужная толщина льда - мы выпилили 500 блоков, ещё около 50 предстоит заготовить, - рассказывает Иван Бондарев представитель подрядчика предпринимателя Шаренко, третий год занимающегося подготовкой льда для праздничного украшения Норильска. В этом году на их попечении Центральный район, Оганер и Талнах. В Кайеркане подготовкой льда занимается другая организация.
Блоки добывались на Долгом озере - вода чистая, потому и лёд прозрачный, без дефектов и примесей, уверяют специалисты. В свою очередь, художники, прибывшие из Красноярска, уже приступили к резке фигур. В концепцию вселенной и космоса, предложенную Агентством развития Норильска, вписываются знаки зодиака, космические корабли, инопланетяне. Будет и ещё одна интересная, но пока секретная фигура. Завершить работы по контракту подрядчики должны к 18 декабря.
Кроме того, в парке, где традиционно развернутся основные гуляния, появятся снежные ёлочки, украшенные гирляндами и подсветкой, которые будут организовывать движение по городку. Центральное место займёт 20-метровая пушистая красавица, которую уже монтируют. Для развлечения гостей городка строители соберут три горки разного размера. Самая большая – с вылетом до 20 метров. Зона катания ради безопасности детворы будет ограждена ледяным забором с подсветкой. За ними расположится фотозона, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также ставший популярным у жителей ледяной трон. В глубине парка откроется космическая тема, рядом - восьмиметровая горка для желающих прокатиться с ветерком.
На Театральной площади традиционно появятся ёлка, символ года Мышонок, Дед Мороз и Снегурочка, а также ледяная горка. Кстати, фигурки Мыши уже заняли своё место у ряда городских зданий - администрации, молодёжного центра, вскоре они поселятся и у музея Норильска, ГЦК и на въезде в город.
В Талнахе, Оганере и Кайеркане снежные городки будут выполнены в духе сказок Пушкина и русских былин. В районах установят по девять ледяных фигур, три появится в Оганере. Все они будут подсвечены, что создаст праздничную атмосферу городков.
- Подрядные организации - ИП Шаренко, «Таймырстрой», «Рабочий ресурс», «Небо» - приступили к работе на прошлой неделе во всех районах города. Все, кто занят на строительстве и ледовой заготовке, – норильчане, все они относятся к работе с душой. Традиционно в новогодних городках будет смонтирована иллюминация, так что смотреться всё будет хорошо. Открытие ёлок мы ожидаем в двадцатых числах декабря, за два-три дня до этого наведём последний лоск. А на празднике открытия во всех районах мы ждём фейерверк, - пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.
Все работы, связанные с обустройством снежных городков, включая их будущий демонтаж, обойдутся муниципалитету в 21 миллион рублей, что соразмерно цифре прошлого года. А поскольку подрядчики определились быстро, у них было время провести подготовительные работы – ревизию ёлок и иллюминации, резку льда – так что отставаний в графике нет. Как и сомнений в том, что в назначенный час снежные городки откроются навстречу празднику.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 21 ноября 2019 
18:45   В этом году темой главного снежного городка Норильска станет вселенная. На площади набережной озера Долгое начали появляться первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака. 18:30   Два мозаичных панно на улице Комсомольской стали заметнее благодаря подсветке.
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