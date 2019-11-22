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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:15 В марте 2020 года Красноярск примет этапы Кубка мира по фристайлу.
18:14 Социально ориентированный бюджет: депутаты ЗС в первом чтении одобрили проект главного финансового документа края.
18:13 Транспортная прокуратура Норильска разъясняет нюансы действующего законодательства.
17:16 Жители края могут задать вопрос по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в единой IT-системе.
17:15 «Норникель» - в рейтинге Forbes 10 самых щедрых компаний России.
16:40 Родительские патрули вновь вышли на улицы и дороги Большого Норильска.
16:38 Цифровой век наступает. С 2020 года бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое.
16:32 Охрана труда в Норильске на достойном уровне.
15:19 Сегодня в Городском центре культуры завершается фестиваль силовых структур. С минуты на минуту огласят имена победителей.
15:16 В Красноярске хотят поставить памятник актёрам Жжёнову и Смоктуновскому.
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