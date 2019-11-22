Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41634

22 ноября 2019, 12:35



«Чушь какая-то». Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей.

Изначально новые правила должны были начать действовать с сегодняшнего дня. Водители при получении или обновлении прав должны были сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков и маркеров хронического злоупотребления алкоголем. Из-за этого стоимость справок выросла бы в несколько раз. Высказался на эту тему и президент Владимир Путин, назвав предложение «чушью». Глава государства обратил внимание на то, что стоимость новых справок составила бы половину минимального размера оплаты труда, пишет РИА «Новости». «Надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», - удивился он. Директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко уволилась по собственному желанию. СМИ сообщали, что именно она одобрила новые правила. В Минздраве рассказали, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Информацию об этом опубликовал замглавы Минздрава Олег Салагай в Телеграм-канале. «Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», - уточнил он.

Просмотров:184 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений «с учётом обеспокоенности граждан».Изначально новые правила должны были начать действовать с сегодняшнего дня. Водители при получении или обновлении прав должны были сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков и маркеров хронического злоупотребления алкоголем. Из-за этого стоимость справок выросла бы в несколько раз.Высказался на эту тему и президент Владимир Путин, назвав предложение «чушью». Глава государства обратил внимание на то, что стоимость новых справок составила бы половину минимального размера оплаты труда, пишет РИА «Новости». «Надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», - удивился он.Директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко уволилась по собственному желанию. СМИ сообщали, что именно она одобрила новые правила. В Минздраве рассказали, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Информацию об этом опубликовал замглавы Минздрава Олег Салагай в Телеграм-канале. «Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», - уточнил он.