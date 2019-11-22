Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41635

22 ноября 2019, 13:23



В эти выходные МФК «Норильский никель» проведёт очередные встречи Суперлиги. Соперник норильчан – грозненский «Беркут».

Сейчас «Норильский никель» с 14 очками находится на пятом месте турнирной таблицы. У «Беркута», дебютанта лиги, десять очков и седьмая позиция.

Просмотров:172 Двухматчевое противостояние 7-го тура чемпионата России по мини-футболу состоится 23-24 ноября на Ставрополье. Начало в 17.00 (время норильское). Прямая трансляция будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Сейчас «Норильский никель» с 14 очками находится на пятом месте турнирной таблицы. У «Беркута», дебютанта лиги, десять очков и седьмая позиция.