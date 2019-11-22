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22 ноября 2019, 13:23

В эти выходные МФК «Норильский никель» проведёт очередные встречи Суперлиги. Соперник норильчан – грозненский «Беркут».


Двухматчевое противостояние 7-го тура чемпионата России по мини-футболу состоится 23-24 ноября на Ставрополье. Начало в 17.00 (время норильское). Прямая трансляция будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.
Сейчас «Норильский никель» с 14 очками находится на пятом месте турнирной таблицы. У «Беркута», дебютанта лиги, десять очков и седьмая позиция.

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    Список новостей

 22 ноября 2019 
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18:13   Транспортная прокуратура Норильска разъясняет нюансы действующего законодательства. 17:16   Жители края могут задать вопрос по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в единой IT-системе.
17:15   «Норникель» - в рейтинге Forbes 10 самых щедрых компаний России. 16:40   Родительские патрули вновь вышли на улицы и дороги Большого Норильска.
16:38   Цифровой век наступает. С 2020 года бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое. 16:32   Охрана труда в Норильске на достойном уровне.
15:19   Сегодня в Городском центре культуры завершается фестиваль силовых структур. С минуты на минуту огласят имена победителей. 15:16   В Красноярске хотят поставить памятник актёрам Жжёнову и Смоктуновскому.
14:21   В Красноярском крае вырастет МРОТ для работников региональных госучреждений. 14:13   Более двух тысяч предпенсионеров края начали профессиональное обучение. Организуются курсы и в Норильске.
14:08   В «Роевом ручье» для медведей приготовят торт. 13:43   Увидел нарушение ПДД? Сообщи в ГИБДД! В Норильске создают отряд народных инспекторов.
13:32   «Дом в Норильске»: полярная арт-резиденция PolArt представляет первую выставку в новом творческом сезоне 2019-2020. 13:23   В эти выходные МФК «Норильский никель» проведёт очередные встречи Суперлиги. Соперник норильчан – грозненский «Беркут».
12:35   «Чушь какая-то». Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей.

 21 ноября 2019 
18:45   В этом году темой главного снежного городка Норильска станет вселенная. На площади набережной озера Долгое начали появляться первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака. 18:30   Два мозаичных панно на улице Комсомольской стали заметнее благодаря подсветке.
18:19   «Поговори со мной об искусстве» - в PolArt-резиденции проведут курс арт-медиации. 17:52   В Красноярском крае работникам культуры планируют присуждать госпремии в 230 тысяч рублей.
17:36   Старая добрая сказка: к Новому году норильский драмтеатр готовит «Снежную королеву». Горожан ждут сюрпризы и чудеса. 17:30   С 1 декабря маршрут талнахских автобусов 27К удлинится до рудника «Таймырский» и станет удобнее для жителей пятого микрорайона.
16:25   В выходные россияне отметят День матери. По этому поводу в Норильске пройдут праздничные концерты. 15:24   Впервые хирурги красноярского кардиоцентра провели две операции в 3D-очках.
15:23   Норильчанка прописала у себя в квартире 8 иностранцев. 15:02   Вернуть, нельзя оставить. Глава Норильска принял решение по талнахской остановке.
14:23   Классики - детям: в Норильском колледже искусств состоится концерт культурно-познавательного проекта «Пойдём семьёй в Концертный зал!». 14:20   «История по-красноярски»: в Норильске пройдёт краеведческий диктант.
14:06   Продолжаются игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. В числе лидеров Первой лиги - прошлогодний победитель «Ремонтник». 14:05   Генеральный секретарь Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) Асаки Накагава высоко оценил организацию проведения международной рабочей встречи в Норильске.
13:36   До конца этого года будет спроектирована система онлайн-управления уличным освещением. 13:27   Норильчан приглашают совершить «Прогулки по Вселенной». В городе пройдёт масштабный Фестиваль света.
11:39   Новый законопроект: сигаретам установят минимальную цену.

 20 ноября 2019 
17:32   Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение. 17:30   Жительницы Красноярского края стали меньше рожать.
17:12   В норильском техникуме промышленных технологий и сервиса открылась спартакиада учащихся средних учебных заведений. 16:57   «И топор может прилететь»: в Красноярске проходят соревнования по северному многоборью.
16:50   Свои кадры: в Дудинке сформируют единую образовательную политику. 16:49   Таймырским браконьерам светит реальный срок за добычу чёрной икры и краснокнижной осетрины.
15:38   Норильчане стартуют в новой юношеской лиге по мини-футболу. 15:23   «Единая Россия» проведёт неделю приёма граждан в Норильске.
15:22   Приближается срок уплаты имущественных налогов. 15:03   О плюсах диспансеризации норильчанам расскажут волонтёры-медики.
14:41   Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса. 14:32   Норильчане вернулись с краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». У нашей команды - три золота и одно серебро.
14:15   Звание «Мисс России» среди жителей Калифорнии получила красавица из Дудинки. 14:14   Ежегодный городской конкурс «Дорожный патруль - 2019» определил сильнейшую команду среди ЮИД.
13:56   МТС улучшила качество связи для труднодоступного посёлка на Крайнем Севере 12:52   Минус два миллиона. Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Кайеркана.




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