Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41636

22 ноября 2019, 13:32



«Дом в Норильске»: полярная арт-резиденция PolArt представляет первую выставку в новом творческом сезоне 2019-2020.

Первый в этом творческом сезоне и тринадцатый в истории PolArt резидент Анна Берналь провела в Норильске три недели, познакомилась с норильчанами, записала более двадцати интервью, чтобы собрать и сохранить личные истории горожан под одной крышей «Дома в Норильске». Художник-иллюстратор представит норильские истории в формате книжки-конструктора. В основе проекта - настоящие истории норильчан, они стали главными героями и действующими лицами. С разным северным стажем: коренные, приехавшие много лет назад или совсем недавно, за романтикой Крайнего Севера или за длинным рублём, мечтающие уехать на материк, или, наоборот, те, кто на краю земли нашёл своё место под солнцем. Для каждой истории в книжке своя ячейка в условной «панельке» с фрагментами норильской жизни и кусочками разговоров внутри. О чём и о ком рассказывает каждая «панелька», станет известно на презентации книжного проекта. Дополнят выставку короткометражные анимированные фильмы – работы участников мастер-класса по ручной анимации, созданные в сотворчестве с художником. Взгляд норильчан на город из окон своих квартир. Вход на открытие выставки свободный.

Просмотров:154 Выставка создана по итогам авторского проекта «Дом в Норильске» - художника, иллюстратора, документального фотографа Анны Берналь (г. Санкт-Петербург). Открытие состоится 28 ноября в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь).Первый в этом творческом сезоне и тринадцатый в истории PolArt резидент Анна Берналь провела в Норильске три недели, познакомилась с норильчанами, записала более двадцати интервью, чтобы собрать и сохранить личные истории горожан под одной крышей «Дома в Норильске». Художник-иллюстратор представит норильские истории в формате книжки-конструктора.В основе проекта - настоящие истории норильчан, они стали главными героями и действующими лицами. С разным северным стажем: коренные, приехавшие много лет назад или совсем недавно, за романтикой Крайнего Севера или за длинным рублём, мечтающие уехать на материк, или, наоборот, те, кто на краю земли нашёл своё место под солнцем. Для каждой истории в книжке своя ячейка в условной «панельке» с фрагментами норильской жизни и кусочками разговоров внутри. О чём и о ком рассказывает каждая «панелька», станет известно на презентации книжного проекта. Дополнят выставку короткометражные анимированные фильмы – работы участников мастер-класса по ручной анимации, созданные в сотворчестве с художником. Взгляд норильчан на город из окон своих квартир.Вход на открытие выставки свободный.