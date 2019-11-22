Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41636
22 ноября 2019, 13:32

«Дом в Норильске»: полярная арт-резиденция PolArt представляет первую выставку в новом творческом сезоне 2019-2020.


Выставка создана по итогам авторского проекта «Дом в Норильске» - художника, иллюстратора, документального фотографа Анны Берналь (г. Санкт-Петербург). Открытие состоится 28 ноября в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь).
Первый в этом творческом сезоне и тринадцатый в истории PolArt резидент Анна Берналь провела в Норильске три недели, познакомилась с норильчанами, записала более двадцати интервью, чтобы собрать и сохранить личные истории горожан под одной крышей «Дома в Норильске». Художник-иллюстратор представит норильские истории в формате книжки-конструктора.
В основе проекта - настоящие истории норильчан, они стали главными героями и действующими лицами. С разным северным стажем: коренные, приехавшие много лет назад или совсем недавно, за романтикой Крайнего Севера или за длинным рублём, мечтающие уехать на материк, или, наоборот, те, кто на краю земли нашёл своё место под солнцем. Для каждой истории в книжке своя ячейка в условной «панельке» с фрагментами норильской жизни и кусочками разговоров внутри. О чём и о ком рассказывает каждая «панелька», станет известно на презентации книжного проекта. Дополнят выставку короткометражные анимированные фильмы – работы участников мастер-класса по ручной анимации, созданные в сотворчестве с художником. Взгляд норильчан на город из окон своих квартир.
Вход на открытие выставки свободный.

Просмотров:154
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 22 ноября 2019 
18:15   В марте 2020 года Красноярск примет этапы Кубка мира по фристайлу. 18:14   Социально ориентированный бюджет: депутаты ЗС в первом чтении одобрили проект главного финансового документа края.
18:13   Транспортная прокуратура Норильска разъясняет нюансы действующего законодательства. 17:16   Жители края могут задать вопрос по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в единой IT-системе.
17:15   «Норникель» - в рейтинге Forbes 10 самых щедрых компаний России. 16:40   Родительские патрули вновь вышли на улицы и дороги Большого Норильска.
16:38   Цифровой век наступает. С 2020 года бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое. 16:32   Охрана труда в Норильске на достойном уровне.
15:19   Сегодня в Городском центре культуры завершается фестиваль силовых структур. С минуты на минуту огласят имена победителей. 15:16   В Красноярске хотят поставить памятник актёрам Жжёнову и Смоктуновскому.
14:21   В Красноярском крае вырастет МРОТ для работников региональных госучреждений. 14:13   Более двух тысяч предпенсионеров края начали профессиональное обучение. Организуются курсы и в Норильске.
14:08   В «Роевом ручье» для медведей приготовят торт. 13:43   Увидел нарушение ПДД? Сообщи в ГИБДД! В Норильске создают отряд народных инспекторов.
13:32   «Дом в Норильске»: полярная арт-резиденция PolArt представляет первую выставку в новом творческом сезоне 2019-2020. 13:23   В эти выходные МФК «Норильский никель» проведёт очередные встречи Суперлиги. Соперник норильчан – грозненский «Беркут».
12:35   «Чушь какая-то». Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей.

 21 ноября 2019 
18:45   В этом году темой главного снежного городка Норильска станет вселенная. На площади набережной озера Долгое начали появляться первые ледяные фигуры двенадцати знаков зодиака. 18:30   Два мозаичных панно на улице Комсомольской стали заметнее благодаря подсветке.
18:19   «Поговори со мной об искусстве» - в PolArt-резиденции проведут курс арт-медиации. 17:52   В Красноярском крае работникам культуры планируют присуждать госпремии в 230 тысяч рублей.
17:36   Старая добрая сказка: к Новому году норильский драмтеатр готовит «Снежную королеву». Горожан ждут сюрпризы и чудеса. 17:30   С 1 декабря маршрут талнахских автобусов 27К удлинится до рудника «Таймырский» и станет удобнее для жителей пятого микрорайона.
16:25   В выходные россияне отметят День матери. По этому поводу в Норильске пройдут праздничные концерты. 15:24   Впервые хирурги красноярского кардиоцентра провели две операции в 3D-очках.
15:23   Норильчанка прописала у себя в квартире 8 иностранцев. 15:02   Вернуть, нельзя оставить. Глава Норильска принял решение по талнахской остановке.
14:23   Классики - детям: в Норильском колледже искусств состоится концерт культурно-познавательного проекта «Пойдём семьёй в Концертный зал!». 14:20   «История по-красноярски»: в Норильске пройдёт краеведческий диктант.
14:06   Продолжаются игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. В числе лидеров Первой лиги - прошлогодний победитель «Ремонтник». 14:05   Генеральный секретарь Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) Асаки Накагава высоко оценил организацию проведения международной рабочей встречи в Норильске.
13:36   До конца этого года будет спроектирована система онлайн-управления уличным освещением. 13:27   Норильчан приглашают совершить «Прогулки по Вселенной». В городе пройдёт масштабный Фестиваль света.
11:39   Новый законопроект: сигаретам установят минимальную цену.

 20 ноября 2019 
17:32   Экоситуация в телефоне. Для Красноярского края разработали новое мобильное приложение. 17:30   Жительницы Красноярского края стали меньше рожать.
17:12   В норильском техникуме промышленных технологий и сервиса открылась спартакиада учащихся средних учебных заведений. 16:57   «И топор может прилететь»: в Красноярске проходят соревнования по северному многоборью.
16:50   Свои кадры: в Дудинке сформируют единую образовательную политику. 16:49   Таймырским браконьерам светит реальный срок за добычу чёрной икры и краснокнижной осетрины.
15:38   Норильчане стартуют в новой юношеской лиге по мини-футболу. 15:23   «Единая Россия» проведёт неделю приёма граждан в Норильске.
15:22   Приближается срок уплаты имущественных налогов. 15:03   О плюсах диспансеризации норильчанам расскажут волонтёры-медики.
14:41   Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса. 14:32   Норильчане вернулись с краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». У нашей команды - три золота и одно серебро.
14:15   Звание «Мисс России» среди жителей Калифорнии получила красавица из Дудинки. 14:14   Ежегодный городской конкурс «Дорожный патруль - 2019» определил сильнейшую команду среди ЮИД.
13:56   МТС улучшила качество связи для труднодоступного посёлка на Крайнем Севере 12:52   Минус два миллиона. Жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Кайеркана.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх