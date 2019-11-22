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22 ноября 2019, 13:43



Увидел нарушение ПДД? Сообщи в ГИБДД! В Норильске создают отряд народных инспекторов.



Просмотров:305 Чтобы вал материалов, свидетельствующих о нарушениях ПДД, не захлестнул госавтоинспекторов, информация должна отвечать определённым условиям и требованиям. На фото или видео должна быть чёткая и понятная картинка с датой, временем, местом совершения правонарушения. Также на предоставленных горожанами материалах должны чётко просматриваться регистрационные знаки, которые состоят из букв, цифр и обозначения региона. Идеальный вариант, если отснятый материал будет сопровождаться описанием особых примет правонарушителя либо его автомобиля. Последнее позволит быстрее установить виновность гражданина и привлечь его к административной ответственности.