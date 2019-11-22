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22 ноября 2019, 14:08



В «Роевом ручье» для медведей приготовят торт.

В парке рассказали, что в субботу, 23 ноября, с 12.00 до 14.00 в парке отпразднуют День белого медведя. Кроме показательного кормления хищников для гостей приготовлено много других развлечений. В том числе научное ледяное шоу, лекция «Интересные факты о белых медведях», выступление добровольцев из клуба закаливания и многое другое. Фото из парка "Роев ручей"

Просмотров:156 В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» приготовят торт для белых медведей, любимцев публики - Феликса, Авроры, Урсулы и Марфы.В парке рассказали, что в субботу, 23 ноября, с 12.00 до 14.00 в парке отпразднуют День белого медведя. Кроме показательного кормления хищников для гостей приготовлено много других развлечений. В том числе научное ледяное шоу, лекция «Интересные факты о белых медведях», выступление добровольцев из клуба закаливания и многое другое.Фото из парка "Роев ручей"