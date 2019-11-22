Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41639

22 ноября 2019, 14:13



Более двух тысяч предпенсионеров края начали профессиональное обучение. Организуются курсы и в Норильске.

Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса. Обучение начнётся в конце ноября. Желающим стоит поторопиться с подачей документов - количество мест в группах ограниченно. Набор проводит норильский Центр занятости населения, куда и нужно обратиться для записи на курсы. Сейчас норильчане, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, в том числе назначаемую досрочно, остаётся пять и менее лет, могут получить дополнительно профобразование по следующим направлениям: - информационные технологии на базе платформы «1С: Предприятие 8» (включает все три блока «1С»); - управление персоналом; - система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. Обучение будет проходить по вечерам. Учиться могут как ищущие работу, так и состоящие в трудовых отношениях. Безработным предпенсионерам выплачивается стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда, умноженному на районный коэффициент. Справки по телефонам Центра занятости: 34-28-96, 34-37-31, 34-03-84. Адрес: Б. Хмельницкого, 16, каб. 204 и 205. Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта «Демография» к подготовке уже приступило более 2,2 тысячи предпенсионеров со всего края. Более подробную информацию можно получить на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края, а также в ближайшем Центре занятости.

Просмотров:149 Жители края предпенсионного возраста продолжают бесплатно получать новые профессии и повышать квалификацию в рамках нацпроекта «Демография». Обучение для них организует краевая служба занятости населения.Норильчан предпенсионного возраста приглашают бесплатно повысить квалификацию на базе индустриального института и техникума промтехнологий и сервиса.Обучение начнётся в конце ноября. Желающим стоит поторопиться с подачей документов - количество мест в группах ограниченно. Набор проводит норильский Центр занятости населения, куда и нужно обратиться для записи на курсы.Сейчас норильчане, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, в том числе назначаемую досрочно, остаётся пять и менее лет, могут получить дополнительно профобразование по следующим направлениям:- информационные технологии на базе платформы «1С: Предприятие 8» (включает все три блока «1С»);- управление персоналом;- система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD.Обучение будет проходить по вечерам. Учиться могут как ищущие работу, так и состоящие в трудовых отношениях. Безработным предпенсионерам выплачивается стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда, умноженному на районный коэффициент.Справки по телефонам Центра занятости: 34-28-96, 34-37-31, 34-03-84. Адрес: Б. Хмельницкого, 16, каб. 204 и 205.Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта «Демография» к подготовке уже приступило более 2,2 тысячи предпенсионеров со всего края. Более подробную информацию можно получить на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края, а также в ближайшем Центре занятости.