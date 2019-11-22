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22 ноября 2019, 14:21



В Красноярском крае вырастет МРОТ для работников региональных госучреждений.

Согласно законодательству, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума. В 2020 году в России минимальная заработная плата составит 12 130 рублей. На начало 2019 года сумма равнялась 11 280 рублям. «С учётом районных коэффициентов и северной надбавки уровень минимальной зарплаты в крае должен составить от 19 408 рублей по центральным и южным территориям до 31 538 рублей - по северным территориям, Норильску и Таймыру», — отметил Владимир Бахарь. На увеличение МРОТ необходимо два миллиарда рублей. Проект закона депутаты приняли в первом чтении.

Просмотров:168 В Красноярском крае увеличат минимальный размер оплаты труда для работников краевых государственных учреждений, сообщается на сайте ЗС. Проект о внесении изменений в соответствующий закон рассмотрели депутаты регионального Законодательного собрания. С докладом выступил министр финансов края Владимир Бахарь.Согласно законодательству, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума. В 2020 году в России минимальная заработная плата составит 12 130 рублей. На начало 2019 года сумма равнялась 11 280 рублям.«С учётом районных коэффициентов и северной надбавки уровень минимальной зарплаты в крае должен составить от 19 408 рублей по центральным и южным территориям до 31 538 рублей - по северным территориям, Норильску и Таймыру», — отметил Владимир Бахарь.На увеличение МРОТ необходимо два миллиарда рублей. Проект закона депутаты приняли в первом чтении.