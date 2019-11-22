Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41641

22 ноября 2019, 15:16



В Красноярске хотят поставить памятник актёрам Жжёнову и Смоктуновскому.

Инициативу поддержали депутаты Красноярского городского Совета. Один из сторонников идеи депутат Андрей Козиков сказал в интервью «АиФ-Красноярск», что он и ряд депутатов начали прорабатывать правовые аспекты вопроса и на следующей неделе выйдут с инициативой обсудить вопрос на сессии горсовета: «Я не претендую на авторскую инициативу, но кадр из фильма «Берегись автомобиля», где Жжёнов и Смоктуновский сидят вместе на мотоцикле, – прекрасная идея для памятника. Он украсит любой парк или сквер краевого центра, возможно, станет логическим и эмоциональным акцентом. Более того, в администрации Красноярска понимание и поддержка такой идеи есть. Что касается установки памятника в Норильске – у них свой горсовет, свои депутаты есть, это их право и дело». Напомним, Георгий Жжёнов в 1949-1953 годах находился в ссылке в Норильске, играл в Заполярном театре драмы. В этот же период в Норильске жил и работал Смоктуновский. На театральной сцене актёры и познакомились.

Просмотров:161 В Красноярске хотят поставить памятник советским и российским актёрам, народным артистам СССР Георгию Жжёнову и Иннокентию Смоктуновскому, сообщает «АиФ-Красноярск». С такой инициативой выступил житель краевого центра Руслан Шашин: «С Красноярском и краем связана судьба двух этих великих людей. Давайте поставим им памятник - это будет и память, и достопримечательность для туристов. Это история города, края».Инициативу поддержали депутаты Красноярского городского Совета. Один из сторонников идеи депутат Андрей Козиков сказал в интервью «АиФ-Красноярск», что он и ряд депутатов начали прорабатывать правовые аспекты вопроса и на следующей неделе выйдут с инициативой обсудить вопрос на сессии горсовета:«Я не претендую на авторскую инициативу, но кадр из фильма «Берегись автомобиля», где Жжёнов и Смоктуновский сидят вместе на мотоцикле, – прекрасная идея для памятника. Он украсит любой парк или сквер краевого центра, возможно, станет логическим и эмоциональным акцентом. Более того, в администрации Красноярска понимание и поддержка такой идеи есть. Что касается установки памятника в Норильске – у них свой горсовет, свои депутаты есть, это их право и дело».Напомним, Георгий Жжёнов в 1949-1953 годах находился в ссылке в Норильске, играл в Заполярном театре драмы. В этот же период в Норильске жил и работал Смоктуновский. На театральной сцене актёры и познакомились.