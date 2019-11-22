Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41642

22 ноября 2019, 15:19



Сегодня в Городском центре культуры завершается фестиваль силовых структур. С минуты на минуту огласят имена победителей.

Напомним, юбилейный смотр начался 19 ноября со спортивных состязаний 14 команд в ДС «Арктика». А 21 ноября участники показали в ГЦК свои таланты в творческом конкурсе «Как в кино!». Девять команд, выступления которых оценивало представительное жюри, подготовили свои яркие 15-минутные импровизации на темы известных отечественных и зарубежных фильмов. Команда ОМВД по г. Норильску разыграла историю об оперуполномоченном Ромео и дочери начальника ГАИ Джульетте. Актёры департамента безопасности ЗФ «Норникеля» остроумно переплели сюжеты «Белого солнца пустыни» и «Бриллиантовой руки», герои которых не допустили контрабанды платинового концентрата. Команда прокуратуры создала конкуренцию популярному сериалу о гардемаринах, заметив, что в ходе съёмок ни один прокурорский работник не пострадал. Таймырский линейный отдел МВД России на транспорте увлёк непредсказуемым детективным киносюжетом. Остроумная программа ИК-15, поразившая поистине космическим киноразмахом, пропела гимн непростой работе в ГУФСИН. А войсковая часть № 40919 придумала провести церемонию вручения солдатского «Оскара». Если команду межрайонного отдела судебных приставов вдохновила знаменитая лента Эльдара Рязанова «Служебный роман», то СИЗО № 4 – любимая народом комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В финале творческого конкурса команда норильского горсуда пропела гимн любви, не забыв об экзотике индийского кино. Переполненный болельщиками зал стоя аплодировал замечательным артистам. А сегодня, 22 ноября, фестиваль завершится кулинарным конкурсом «А вам и не снилось». По традиции участники весело презентуют в ГЦК приготовленные яства и, конечно, угощают всех желающих. В этот день на финальном гала-концерте подведут итоги и из 14 команд наградят лучших. Фото Ирины Яринской

Просмотров:166 В V Фестивале культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом, в этом году, как уже рассказывала «Заполярка», как никогда много участников – более 300 человек.Напомним, юбилейный смотр начался 19 ноября со спортивных состязаний 14 команд в ДС «Арктика». А 21 ноября участники показали в ГЦК свои таланты в творческом конкурсе «Как в кино!». Девять команд, выступления которых оценивало представительное жюри, подготовили свои яркие 15-минутные импровизации на темы известных отечественных и зарубежных фильмов. Команда ОМВД по г. Норильску разыграла историю об оперуполномоченном Ромео и дочери начальника ГАИ Джульетте. Актёры департамента безопасности ЗФ «Норникеля» остроумно переплели сюжеты «Белого солнца пустыни» и «Бриллиантовой руки», герои которых не допустили контрабанды платинового концентрата. Команда прокуратуры создала конкуренцию популярному сериалу о гардемаринах, заметив, что в ходе съёмок ни один прокурорский работник не пострадал. Таймырский линейный отдел МВД России на транспорте увлёк непредсказуемым детективным киносюжетом. Остроумная программа ИК-15, поразившая поистине космическим киноразмахом, пропела гимн непростой работе в ГУФСИН. А войсковая часть № 40919 придумала провести церемонию вручения солдатского «Оскара». Если команду межрайонного отдела судебных приставов вдохновила знаменитая лента Эльдара Рязанова «Служебный роман», то СИЗО № 4 – любимая народом комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В финале творческого конкурса команда норильского горсуда пропела гимн любви, не забыв об экзотике индийского кино. Переполненный болельщиками зал стоя аплодировал замечательным артистам.А сегодня, 22 ноября, фестиваль завершится кулинарным конкурсом «А вам и не снилось». По традиции участники весело презентуют в ГЦК приготовленные яства и, конечно, угощают всех желающих. В этот день на финальном гала-концерте подведут итоги и из 14 команд наградят лучших.Фото Ирины Яринской